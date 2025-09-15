وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در پیامی درگذشت سیروس پرهام پژوهشگر برجسته فرش ایران را تسلیت گفت و نوشت: درگذشت این پژوهشگر ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر و فرهنگ ایران است.

جوان آنلاین: از میراث‌آریا، در پیام تسلیت سیدرضا صالحی‌امیری برای درگذشت سیروس پرهام پژوهشگر برجسته فرش ایران آمده است: «درگذشت استاد فرهیخته و پژوهشگر برجسته فرش ایران، دکتر سیروس پرهام را دریافت کردم. او سال‌ها عمر خویش را صرف شناخت، مستندسازی و معرفی هنر فرشبافی ایران کرد و آثاری ماندگار، چون «فرش و فرش‌بافی در ایران»، «دستبافته‌های عشایری و روستایی فارس» و «شاهکار‌های فرش‌بافی فارس» از او به یادگار مانده است.

به گزارش ایرنا، درگذشت دکتر سیروس پرهام ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای هنر و فرهنگ ایران است، یاد و نام او در تاریخ فرهنگ و هنر ایران جاودان خواهد ماند.»

سیروس پرهام منتقد ادبی به شیوه غربی و نیز از نخستین ویراستاران کشورمان امروز (۲۴ شهریورماه) به علت کهولت سن در ۹۷ سالگی درگذشت. براساس وصیت آن مرحوم، پیکرش در صحن امامزاده طاهر کرج آرام خواهد گرفت.

وی از کسانی بود که به شیوه نقد ادبی غربی به نقدنویسی پرداخت. کتاب «رئالیسم و ضد رئالیسم» وی به همراه «مکاتب ادبی»، نوشته رضا سیدحسینی، از نخستین آثار در نوع خود و مدت‌ها مرجع نویسندگان ایرانی بود. پرهام همچنین از نخستین ویراستاران ایرانی و ویراستار مؤسسه انتشارات فرانکلین (علمی و فرهنگی امروز) بود.

پرهام به عنوان پیشکسوت ویراستاری ایران در نهم آبان ۱۳۹۵ به همراه مهدی قنواتی و مهناز مقدسی، انجمن صنفی ویراستاران را تاسیس کردند. پرهام از پژوهندگان رشته فرش‌شناسی ایرانی بود و در این زمینه تألیفات مهمی دارد و وی مدتی هم عضو هیات مدیره موزه فرش ایران بوده‌است. کتب تألیفی او از جمله دستباف‌های عشایری و روستایی فارس در زمره کتب درسی و مرجع رشته فرش هستند.