پیام تسلیت عارف در پی درگذشت «خشایار کریمیان»

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت «خشایار کریمیان» عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد سابق مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران را تسلیت گفت.

متن پیام عارف به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت فرهیخته گرانقدر جناب آقای دکتر خشایار کریمیان، عضو شاخه شیمی فرهنگستان علوم و استاد سابق مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، که با ده‌ها اختراع بین‌المللی در حوزه مواد دارویی و پژوهش‌های ارزشمند علمی، نقش بسزایی در توسعه و اعتلای علم کشور ایفا کردند، موجب تأثر و تأسف عمیق گردید.

ایشان پژوهشگری خستگی‌ناپذیر بودند که با تلاش‌های علمی خویش نه تنها مرز‌های دانش را در ایران و جهان گسترش دادند، بلکه الهام‌بخش دانشجویان، پژوهشگران و همکاران خود بودند.

خدمات علمی و پژوهشی ایشان در حوزه شیمی و بیوشیمی، میراثی ماندگار است و نام ایشان همواره در تاریخ علم کشور به یاد خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم کریمیان، جامعه علمی و دانشگاهی کشور از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور