استاندار تهران: فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز به‌زودی اجرا می‌شود

استاندار تهران: فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز به‌زودی اجرا می‌شود استاندار تهران ضمن تاکید بر توسعه متوازن و مقابله با بنا‌های بدون مجوز، از اجرای فاز دوم طرد اتباع غیر مجاز در استان خبر داد و گفت: طرح به‌زودی اجرایی می‌شود.

جوان آنلاین: محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در پانزدهمین سفر شهرستانی خود و در نشست با بخشداران، شهرداران و دهیاران شهرستان پیشوا اظهار کرد: مردم پیشوا از پیشگامان انقلاب هستند و توجه به خواسته‌ها و نیاز‌های آنان در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد.

به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های سفر‌های شهرستانی، برگزاری جلسه اختصاصی با نمایندگان مردم در شهرداری‌ها، شوراها، بخشداری‌ها و دهیاری‌هاست، افزود: نکته‌نظرات و دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسات در تصمیم‌گیری‌ها حائز اهمیت است و اقدامات استان بر اساس همین خواسته‌ها و نیاز‌ها اولویت‌بندی می‌شود.

معتمدیان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ملی و استانی در کنار توانمندی‌های محلی، گفت: هدف اصلی مدیریت استان، تحقق توسعه متوازن است؛ چراکه در برخی مناطق شاهد شاخص‌های بالای توسعه و در برخی مناطق با شاخص‌های پایین مواجهیم و باید این فاصله کاهش یابد.

استاندار تهران عنوان کرد: انتظار می‌رود شهرداری‌ها مطابق سیاست‌های کلی کشور، درآمد‌های پایدار ایجاد کنند. مجموعه شهرداری موفق است که منابع درآمدی خود را به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی به مردم هدایت کند.

وی با هشدار درباره بارگذاری‌های جمعیتی نامتوازن گفت: تراکم بیش از چهاربرابری جمعیت، تنش آبی ایجاد کرده است و استان تهران وارد ششمین سال خشکسالی شده است. به همین منظور، سندی در دست تدوین است که از بارگذاری جمعیت بیشتر جلوگیری کند و یکی از اولویت‌های دهیاران، فرمانداران و بخشداران باید نظارت بر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز باشد.

معتمدیان با اشاره به ورود استانداری به موضوع حریم شهر تهران گفت: طرح‌های هادی روستایی با عمر ۱۰ ساله باید بازنگری شوند و اختیاراتی به فرمانداران تفویض شده تا بتوانند موضوع الحاق‌ها را با رعایت زیرساخت‌های قانونی انجام دهند.

وی همچنین افزود: دفاع از حقوق عامه مردم، اجرای طرح‌های هادی در مسیر قانونی و جلوگیری از بن‌بست در امور اجرایی از اولویت‌های ماست. خدمات‌رسانی نباید صرفاً به حوزه زیرساختی محدود شود و تقویت حوزه فرهنگی و اجتماعی، ازجمله استقرار روحانیون در روستاها، مورد حمایت استان خواهد بود.

استاندار تهران با اشاره به موضوع مهاجران غیرمجاز گفت: بخش قابل‌توجهی از مهاجران غیرمجاز از سرانه‌های مردم استفاده می‌کردند که با تلاش دستگاه‌های مسئول، طی ماه‌های اخیر طرد آنان انجام شده و آثار این اقدام در کاهش جرم عمومی و کاهش مصرف آرد تا ۵ هزار تن مشهود است. این اقدام سبب خلوتی نانوایی‌ها و بازگشت فرصت‌های شغلی به نیرو‌های کار ایرانی شده است.

وی ادامه داد: با خروج اتباع غیرمجاز، سه هزار کلاس درس آزاد شده و تراکم دانش‌آموزی کاهش یافته است. فاز دوم پاکسازی از مهاجران غیرمجاز نیز به‌زودی اجرا خواهد شد و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود.

معتمدیان در پایان تأکید کرد: مطالبات مردم توسط حاکمیت شنیده می‌شود و در چارچوب قانون به آنها پاسخ داده خواهد شد.

برچسب ها: استاندار تهران ، اتباع غیرمجاز ، پایتخت
