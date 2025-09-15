کد خبر: 1317833
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۵
نمایش رادیویی ایران جهانی شد؛ درخشش «رویای پاییز» در جشنواره ABU Prizes

نمایش رادیویی ایران جهانی شد؛ درخشش «رویای پاییز» در جشنواره ABU Prizes نمایش رادیویی «رویای پاییز» به کارگردانی فریدون محرابی، اقتباسی شنیداری از رمان نادر ابراهیمی، موفق شد جایزه تقدیر ویژه بخش نمایش رادیویی جشنواره بین‌المللی ABU را به ایران هدیه دهد. این موفقیت تاریخی نشان‌دهنده قدرت و خلاقیت هنر شنیداری ایران در سطح جهانی است.

جوان آنلاین: فریدون محرابی، کارگردان و بازیگر نمایش رادیویی «رویای پاییز»، درباره دلیل انتخاب این اثر گفت: رویای پاییز اقتباسی شنیداری است که آن را بر اساس رمان «بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» اثر ماندگار نادر ابراهیمی نوشتم. به دلیل فضای عاشقانه و شاعرانه متن، امکان خلق فضایی تأمل‌برانگیز و تأثیرگذار فراهم بود.

وی افزود: کلمات نادر ابراهیمی همیشه مرا تسخیر می‌کنند؛ به همین دلیل با وسواس و احترام خاصی داستانی طراحی کردم که هم محتوای رمان حفظ شود و هم شکل دراماتیک و شنیداری مورد علاقه‌ام را به آن اضافه کنم و تلاش کردم تصویری ذهنی و قومی از فضای آن بسازم.

محرابی درباره بزرگ‌ترین چالش تولید این اثر توضیح داد: بزرگ‌ترین چالش من، خلق شکلی متفاوت، جدید و مدرن در تنظیم و کارگردانی نمایش رادیویی بود.

وی ادامه داد: تعاریف سنتی بازیگری در نمایش رادیویی را نمی‌پسندم؛ بسیاری از آنها قدیمی شده‌اند. من بازیگران را با توجه به نیاز نمایش و طراحی کلی کارگردانی، در جهت ساختن فضا، ارتباط، ریتم و سلامت بازی راهنمایی می‌کنم. حضور بازیگران درخشان باعث شده حتی سخت‌ترین لحظات به جذاب‌ترین بخش‌ها تبدیل شوند.

بازیگر و کارگردان مطرح رادیو نمایش همچنین تأکید کرد: بازخورد مخاطبان نسبت به «رویای پاییز» بسیار مثبت بود و نمایش را دوست داشتند.

محرابی همچنین درباره اهمیت این موفقیت در سطح بین‌المللی اظهار داشت: خدا را شکر این موفقیت برای من و کشورم ایران رقم خورد. خوشحالم که ایران در بخش نمایش رادیویی جشنواره بین‌المللی ABU چنین جایزه‌ای را کسب کرد.

وی درباره برنامه‌های آینده خود گفت: قصد دارم نمایشی با ده بازیگر مسلط به زبان انگلیسی کارگردانی کنم و خودم نیز یکی از شخصیت‌ها را بازی خواهم کرد. این نمایشنامه را با اقتباسی از یک اثر ماندگار جهانی نوشته‌ام که به زودی جزئیات بیشتری را درباره آن اعلام خواهم کرد.

در پایان، فریدون محرابی پیام خود را به جوانان علاقه‌مند به نمایش رادیویی اینگونه بیان کرد: امیدوارم با دوستانی که به نمایش شنیداری و رادیویی علاقه دارند، کار‌های درخشانی را تجربه کنیم. از هیئت داوران و به ویژه دکتر محسن سوهانی، مدیر فرهیخته رادیو نمایش که همیشه از هنرمندان این عرصه حمایت کرده‌اند، تشکر می‌کنم. این جایزه افتخار بزرگی برای من است و یادگاری ویژه‌ای در زندگی‌ام به شمار می‌رود.

