تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷
بازسازی ۸۲۸۸ واحد آسیب‌دیده تهران در مراحل پایانی

بازسازی ۸۲۸۸ واحد آسیب‌دیده تهران در مراحل پایانی شهردار تهران اعلام کرد: روند بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده تهران با ۹۹ درصد پیشرفت در تعمیرات جزئی و ۹۷ درصد در نوسازی ادامه دارد.

جوان آنلاین: علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جمع دانشجویان و فعالان بسیج دانشجویی با اشاره به روحیه جهادی و ایثارگری دوران دفاع مقدس، بر لزوم تکیه بر مردم و الگو‌های بومی برای حل مشکلات کشور تأکید کرد.

به گزارش مهر، زاکانی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، آن را نمونه‌ای از نقشه‌های دشمن برای ایجاد بحران در کشور دانست و اهداف دشمن را در پنج محور برشمرد و گفت: این پنج محور شامل تعطیلی حوزه هسته‌ای کشور، توقف توان موشکی، تسلیم نظام در برابر تصمیم مردم، تغییر نظام و تجزیه کشور است، اما دشمن نتوانست به هیچیک از این اهداف برسد.

شهردار تهران با تأکید بر الگوی دفاعی مبتنی بر مردم و ایثار، گفت: امروز تمام ناترازی‌های کشور با تکیه بر همین وضع موجود و با تغییر الگو و تکیه بر مردم قابل حل است، همان‌طور که امام انقلاب را با مردم انجام داد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع بازسازی منازل آسیب دیده پس از جنگ اخیر (اشاره به حوادث اخیر) پرداخت و با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه بازسازی، گفت: کل واحد‌های آسیب دیده در تهران هشت هزار و ۴۷۳ واحد است که تاکنون شرایط بازسازی و نوسازی هشت هزار و ۲۸۸ مورد آن تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: پنج هزار و ۲۴۰ واحد نیازمند تعمیرات جزئی است که فرآیند لازم برای پنج هزار و ۲۳۷ واحد آن معادل ۹۹ درصد تکمیل شده است. واحد‌های نیازمند تخریب و نوسازی نیز ۲ هزار و ۵۵۳ مورد است که فرآیند ۲ هزار و ۴۶۹ واحد آن معادل ۹۷ درصد در حال تکمیل است.

وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه ۹۵ درصد تخریب‌ها و آسیب‌ها در تهران بود و تنها ۵ درصد در کل کشور. ما با یک الگوی جهادی و با تکیه به ظرفیت‌های شهر و مردم در بازسازی‌ها پیش رفتیم و تا امروز حتی یک ریال از دولت دریافت نکرده‌ایم.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت آب و انرژی در کشور پرداخت و گفت: ما در کشور مشکل آب نداریم، مشکل مدیریت مصرف داریم. با تجهیزات کاهنده مصرف در منازل، می‌توان ۳۰ تا ۷۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کرد، اما کسی این بسته را فراهم نمی‌کند.

