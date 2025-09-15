کد خبر: 1317815
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۲
اقتصاد » اخبار کلی

پاکستان به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران است

پاکستان به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران است وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان گفت: سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی تهران و اسلام آباد راضی کننده نیست و در همین راستا پاکستان به دنبال توسعه روابط با ایران است.

جوان آنلاین: جام کمال‌خان روز دوشنبه در همایش تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در محل هتل پارسیان اوین افزود: احساس برادری و دوستی صمیمانه، همچنین اشتراکات فرهنگی و ادبی در طول قرن‌های گذشته بین دو کشور، کمک می‌کند تا آینده خوبی به لحاظ اقتصادی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، وی گفت: این همایش بیانگر اراده مشترک و تصمیم و تلاش مشترک دو کشور برای ارتقای سطح همکاری‌ها است.
کمال خان ادامه داد: ارتباط و همکاری بین دو کشور به قرن‌ها پیش باز می‌گردد و احترام متقابل، احترام به ارزش‌ها و فرهنگ‌های طرفین، مبنای توسعه ارتباطات اقتصادی را تشکیل می‌دهد.
وی با بیان اینکه پاکستان به دنبال توسعه روابط با ایران است، تاکید کرد: در تلاشیم مکانیزم تجاری بین دو کشور را به ویژه در مرز‌ها فعال کنیم و توافقی برای ایجاد بازار‌های تجاری و شهرک‌های صنعتی در مرز‌ها داشته باشیم.
وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان خاطرنشان کرد: این کشور در سال ۲۰۲۴ هرچند رشد بسیار خوبی داشت، اما با چالش‌های متعددی در حوزه صنعت و تجارت مواجه شد و باید بتوانیم به این چالش‌ها و مشکلات فائق شویم.
وی تصریح کرد: امروز اصلاح چارچوب توافقنامه تجاری دو کشور را در سطح وزرا دنبال می‌کنیم.
کمال خان خاطرنشان کرد: هرچند پاکستان در بخش‌های صنعت، صادرات، تولید، آی تی، مالی و ... در حال رشد و پیشرفت است، اما برای دستیابی به اهداف نیازمند فعال سازی توسعه ارتباطات با ایران است و باید به همه جوانب امر نگاه کنیم تا سطح تجارتمان را ارتقا دهیم.
وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان تاکید کرد: این کشور به دنبال مثبت کردن تراز تجاری خود است و بر این اساس در تلاشیم تا سکو و مسیر مناسب برای این همکاری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی تهران و اسلام آباد راضی کننده نیست و به همین دلیل به دنبال حل مسائل و مشکلات در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هستیم تا همکاری‌های بهتری را در موضوعات بانکی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، بازار‌های مشترک، مناطق آزاد تجاری و ... شاهد باشیم.
کمال خان ابراز امیدواری کرد که کارشناسان دو طرف بتوانند این پروتکل را به عنوان هفدهمین مستند پروتکل بین طرفین آماده کنند تا سطح جدیدی از تجارت بین دو کشور را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی در این راستا انجام شد، تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم که طی چند سال آینده به همه موضوعات در این چارچوب پاسخ خواهیم داد.
این مقام مسئول پاکستانی با اشاره به سابقه دوستی دو کشور که کمک موثری برای بهبود شرایط اقتصادی طرفین خواهد بود، اظهار داشت: ایران و پاکستان دارای منابع انسانی خبره و نخبه، همچنین کریدور‌های تجاری، فرهنگ و تاریخ غنی هستند و مردمانی دارند که در دو سوی مرز‌ها با صلح و دوستی زندگی کرده‌اند و امیدواریم با عزم هر دو کشور و با بهره‌برداری از فرصت‌های موجود بتوانیم این تلاش‌ها را به نتایج ملموسی برسانیم.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی در پاکستان در ماه نوامبر، از فعالان اقتصادی ایرانی برای حضور در این نمایشگاه و بازدید از توانمندی‌های تولیدی و صنعتی این کشور دعوت کرد.
کمال خان ابراز امیدواری کرد دو کشور با عبور از سطح تجاری ۳ میلیارد دلاری، سطح تجارت خود را دست کم به ۱۰ میلیارد دلار در سال برسانند و تاکید کرد: تحقق این مهم به تلاش تجار و بازرگانان و بخش خصوصی بستگی دارد.

برچسب ها: پاکستان ، روابط اقتصادی ، ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

دانش هسته‌ای و جمعیت دو بال رشد اقتصادی ایران 

درس‌های اساسی حمله شکست خورده به قطر 

آخرین مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد 

کار بزرگ آذرپیرا برابر تاجدینوف؛ نماینده ایران فینالیست شد

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

تروئیکای اروپایی به نیرو‌های نیابتی آمریکا بدل شدند/ لزوم آمادگی ایران برای بدترین سناریو

جبران قطعی برق و گاز تولیدکنندگان با معافیت مالیاتی 

درد فلسطینیان حال او را در میانه نماز منقلب کرد 

عیار اسنپ‌بک در بازار مکاره غرب 

دل نگرانی آقای نویسنده برای گسست فرهنگی و بحران هویتی 

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

لیگ برتر روی نوار حاشیه 

ثبت کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در روز‌های پایانی سال آبی

ایران در هفته سوم شهریور ۱۳۳ بار لرزید

نبرد حقوقی مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی 

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد! 

حمله به قطر برای ترور رهبران حماس نشانگر جنون نتانیاهو و ترامپ است

مکانیسم ماشه، سلاح روانی اروپا و بازار ایران

اهمیت روایت «قدرت و قوت»

امنیت خریدنی نیست

اگر تسهیل نمی‌کنیم؛ مانع ازدواج فرزندان‌مان نشویم

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره شرایط عفو معیاری ۱۴۰۴

۱۴۲ کشور به «اعلامیه نیویورک» درباره راهکار دو دولتی رأی دادند

آیا توافق ایران و آژانس مانع فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌شود؟

«بیمه دریایی» سپر حقوقی تجارت جهانی 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

مخاطرات اقتصادی مکانیسم ماشه قابل مدیریت است

ترور چارلی کرک هدیه‌ای است برای نتانیاهو و ترامپ

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور مصر

شرافت عربی کجاست؟!

ترور چارلی کرک، کار موساد است؟

ملت و نیرو‌های مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود

زمانه ما بیش از هر زمان نیازمند اقتدا به پیام‌آور اخلاق، عدالت و حقوق انسانی است

درباره حمله به قطر! حماس دچار خلا رهبری شد؟

«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 

شروط سه کشور اروپایی برای تمدید اسنپ بک، غیر عاقلانه بود/ در صورت فعال‌سازی اسنپ‌بک حتما واکنش نشان می‌دهیم؛ گزینه‌ها محدود به خروج از ان‌پی‌تی نیست

از بازگشت تماشایی «کوروش» تا حمایت‌گری به سبک «رسول»

تل‌آویو متهم اول ترور «کرک» 

مدعیانی که در مسیر افول دست و پا می‌زنند

اثر ترور کرک بر سیاست داخلی آمریکا

قانون جنگل در باغ وحش‌ها 

در دسترس‌ترین قهرمانی

آزمونی برای نمایش چهره واقعی

کارمندان ۴ ساعته!

رهبر انصارالله یمن: «جنایت قرن» در غزه در جهان بی‌نظیر است

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با زن نمونه کارآفرین عشایر/ روسپید مثل سیاه‌چادر
جنگ جهانی اول و جنایات انگلیس در ایران/ مردمی که از گرسنگی می‌مردند!
ساخت‌وساز زیر آوار تورم مصالح
«آلمان» مشتری بزرگ تسلیحات اسرائیل
چین بیمارستان می‌سازد، امریکا پایگاه نظامی
تغییر نظم جهانی با وزارت جنگ؟!
روایت یک بی‌توجهی
آموزش خودمراقبتی کودکان را به تعویق نیندازید!
فیرپلی مالی فوتبال از شعار تا عمل
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران
«زنان مقاومت» ترجمان الگوی سوم زن 
روایتی از زندگی شهید سعید قره‌داغی/ شهادت با طعم عشق
گفت‌وگوی «جوان» با فرزاد اژدری/ گفتند به جای فیلم کودک، کمدی بساز!
قانون جنگل در باغ وحش‌ها 
بازخوانی یک تجربه تاریخی و تأملی بر اقتضائات امروز
آخرین اخبار