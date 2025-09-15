پاکستان به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران است

جوان آنلاین: جام کمالخان روز دوشنبه در همایش تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در محل هتل پارسیان اوین افزود: احساس برادری و دوستی صمیمانه، همچنین اشتراکات فرهنگی و ادبی در طول قرنهای گذشته بین دو کشور، کمک میکند تا آینده خوبی به لحاظ اقتصادی داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، وی گفت: این همایش بیانگر اراده مشترک و تصمیم و تلاش مشترک دو کشور برای ارتقای سطح همکاریها است.
کمال خان ادامه داد: ارتباط و همکاری بین دو کشور به قرنها پیش باز میگردد و احترام متقابل، احترام به ارزشها و فرهنگهای طرفین، مبنای توسعه ارتباطات اقتصادی را تشکیل میدهد.
وی با بیان اینکه پاکستان به دنبال توسعه روابط با ایران است، تاکید کرد: در تلاشیم مکانیزم تجاری بین دو کشور را به ویژه در مرزها فعال کنیم و توافقی برای ایجاد بازارهای تجاری و شهرکهای صنعتی در مرزها داشته باشیم.
وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان خاطرنشان کرد: این کشور در سال ۲۰۲۴ هرچند رشد بسیار خوبی داشت، اما با چالشهای متعددی در حوزه صنعت و تجارت مواجه شد و باید بتوانیم به این چالشها و مشکلات فائق شویم.
وی تصریح کرد: امروز اصلاح چارچوب توافقنامه تجاری دو کشور را در سطح وزرا دنبال میکنیم.
کمال خان خاطرنشان کرد: هرچند پاکستان در بخشهای صنعت، صادرات، تولید، آی تی، مالی و ... در حال رشد و پیشرفت است، اما برای دستیابی به اهداف نیازمند فعال سازی توسعه ارتباطات با ایران است و باید به همه جوانب امر نگاه کنیم تا سطح تجارتمان را ارتقا دهیم.
وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان تاکید کرد: این کشور به دنبال مثبت کردن تراز تجاری خود است و بر این اساس در تلاشیم تا سکو و مسیر مناسب برای این همکاریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: سطح همکاریهای تجاری و اقتصادی تهران و اسلام آباد راضی کننده نیست و به همین دلیل به دنبال حل مسائل و مشکلات در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور هستیم تا همکاریهای بهتری را در موضوعات بانکی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، بازارهای مشترک، مناطق آزاد تجاری و ... شاهد باشیم.
کمال خان ابراز امیدواری کرد که کارشناسان دو طرف بتوانند این پروتکل را به عنوان هفدهمین مستند پروتکل بین طرفین آماده کنند تا سطح جدیدی از تجارت بین دو کشور را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته تلاشهای زیادی در این راستا انجام شد، تاکید کرد: اطمینان میدهیم که طی چند سال آینده به همه موضوعات در این چارچوب پاسخ خواهیم داد.
این مقام مسئول پاکستانی با اشاره به سابقه دوستی دو کشور که کمک موثری برای بهبود شرایط اقتصادی طرفین خواهد بود، اظهار داشت: ایران و پاکستان دارای منابع انسانی خبره و نخبه، همچنین کریدورهای تجاری، فرهنگ و تاریخ غنی هستند و مردمانی دارند که در دو سوی مرزها با صلح و دوستی زندگی کردهاند و امیدواریم با عزم هر دو کشور و با بهرهبرداری از فرصتهای موجود بتوانیم این تلاشها را به نتایج ملموسی برسانیم.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات کشاورزی در پاکستان در ماه نوامبر، از فعالان اقتصادی ایرانی برای حضور در این نمایشگاه و بازدید از توانمندیهای تولیدی و صنعتی این کشور دعوت کرد.
کمال خان ابراز امیدواری کرد دو کشور با عبور از سطح تجاری ۳ میلیارد دلاری، سطح تجارت خود را دست کم به ۱۰ میلیارد دلار در سال برسانند و تاکید کرد: تحقق این مهم به تلاش تجار و بازرگانان و بخش خصوصی بستگی دارد.