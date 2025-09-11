جوان آنلاین: سران کشور‌های اسلامی قرار است هفته آینده در واکنش به حمله روز سه شنبه رژیم صهیونیستی به قطر نشست اضطراری برگزار نمایند تا درباره اقدامات مشترک علیه تل آویو بحث و تبادل نظر کنند.

به گزارش تسنیم، این نشست درحالی قرار است برگزار شود که محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر روز گذشته به تلویزیون سی ان ان گفته بود که دوحه درحالی رایزنی با کشور‌های منطقه برای اقدامی مشترک است.

پس از این اظهار نظر نخست وزیر قطر، گمانه زنی‌های مختلفی درباره اقدام احتمالی دوحه علیه رژیم صهیونیستی مطرح شده، اما در صدر این اقدامات می‌توان به پیشنهاد قطع روابط سیاسی و قطع مبادلات تجاری با رژیم صهیونیستی پرداخت.

پیشنهاد قطع روابط اقتصادی را اولین بار جمهوری اسلامی ایران در اولین نشست اضطراری سران اسلامی در جده مطرح کرد، اما این پیشنهاد توسط برخی کشور‌های اسلامی از جمله جمهوری آذربایجان و قزاقستان رد شد.

همچنین پیشنهاد قطع روابط سیاسی با رژیم صهیونیستی نیز پیش از این در نشست‌های سازمان همکاری‌های اسلامی مطرح شد، اما این پیشنهاد نیز توسط امارات عربی متحده و بحرین به نتیجه نرسید.

این بار به نظر می‌رسد در سایه اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه کشور‌های منطقه و ادعای رسمی نخست وزیر این رژیم جنایتکار برای ایده اسرائیل بزرگ و کنترل بر کشور‌های خاورمیانه، مشروعیت اقدامی جدی سیاسی و اقتصادی علیه این رژیم افزایش یافته است.

اگرچه انتظار می‌رود دولت باکو کما فی سابق به دلیل روابط عمیق با رژیم صهیونیستی در این نشست هم در موضع حمایت از آنها قرار بگیرد و مانع از اجماع کشور‌های اسلامی برای قطع روابط با اسرائیل باشد.

با این حال این امیدواری مطرح است که در سایه تشدید تنش میان ترکیه و رژیم صهیونیستی در سوریه و حملات اخیر جنگنده‌ها اسرائیلی به پادگان‌های تحت اختیار ترکیه در سوریه، آنکارا بتواند باکو را در موضع بی طرف و ممتنع در ارتباط با قطع روابط با رژیم صهیونیستی نگه دارد.

همچنین بحرین و امارات هم با توجه به موضع گیری عربستان علیه این اقدام و تشدید اختلافات ریاض با تل آویو در رابطه با راهکار دودولتی، این بار کنار اسرائیل نایستند.

من حیث المجموع در ارزیابی خوش بینانه از نشست آتی کشور‌های اسلامی می‌توان امیدوار بود این کشورهابه توافقی درباره تنبیه سیاسی و اقتصادی رژیم دست یابند که ابلته این منوط به این است که فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی دولتمردان مسلمان را وادار به عقب نشینی نکند.