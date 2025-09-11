کد خبر: 1317153
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۶
اصفهان » سياسي
رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کشور :

نگاه مجموعه بازرسی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نگاهی اصلاحی و پیشگیرانه است

نگاه مجموعه بازرسی به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نگاهی اصلاحی و پیشگیرانه است اصفهان - رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان اصفهان گفت: نگاه این مجموعه به عملکرد دستگاه‌های اجرایی، نگاهی اصلاحی و پیشگیرانه است و سازمان بازرسی، پشتیبانی و آمادگی خود را برای رفع موانع موجود و سرعت بخشی به فعالیت‌های عمرانی و خدماتی آبفای استان اصفهان اعلام می‌کند.

به گزارش جوان انلاین به نقل از روابط عمومی حمید شاه محمدی در نشست مشترک با مدیرعامل و تنی چند از معاونان و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مدیران و کارکنان این شرکت در مقایسه با سایر دستگاههای خدماترسان، وظیفه بسیار سنگینتری برعهده دارند زیرا دسترسی به آب شرب سالم و پایدار جزو نیازهای اولیه مردم به شمار میرود و قطع طولانی مدت آن قابل قبول نیست.

وی افزود: خوشبختانه در تابستان امسال قطعی و کمبود  گسترده آب در سطح استان مشاهده نشد و این نشاندهنده اقدامات موثر و تلاشهای خوبی است که شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در جهت رفع اشکالات و تامین آب شرب پایدار مردم برداشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم گفت: در حال حاضر ۱۰۲ شهر و نزدیک به یکهزار روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هستند که نیاز آبی آنها در ساعات اوج مصرف روزهای گرم سال به ۲۰ هزار لیتر در ثانیه میرسد در حالیکه میزان تولید آب حداکثر ۱۷ هزار لیتر در ثانیه است و همین کمبود ۳ هزار لیتر در ثانیهای، موجب ناترازی در تولید، توزیع و مصرف آب شرب میشود.

ناصر اکبری افزود: به همین دلیل آبفای استان اصفهان با انجام اقدامات فنی و فرهنگی نظیر مدیریت فشار، پایش لحظهای مخازن، کاهش زمان رسیدگی به حوادث شبکههای آبرسانی، تعویض کنتورهای خراب و اجرای پویش مردمی اصفهان منهای ۲۰ موفق شد این ناترازی را مدیریت کرده و آب شرب پایدار مشترکین را در طول تابستان تامین کند.

گفتنی است رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان اصفهان در ادامه از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب و چاههای فلمن بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برای تامین پایدار آب شرب مردم قرار گرفت.

 

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: ابفا اصفهان ، بازرسی ، اصفهان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار