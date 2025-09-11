به گزارش جوان انلاین به نقل از روابط عمومی حمید شاه محمدی در نشست مشترک با مدیرعامل و تنی چند از معاونان و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: مدیران و کارکنان این شرکت در مقایسه با سایر دستگاههای خدماترسان، وظیفه بسیار سنگینتری برعهده دارند زیرا دسترسی به آب شرب سالم و پایدار جزو نیازهای اولیه مردم به شمار میرود و قطع طولانی مدت آن قابل قبول نیست.
وی افزود: خوشبختانه در تابستان امسال قطعی و کمبود گسترده آب در سطح استان مشاهده نشد و این نشاندهنده اقدامات موثر و تلاشهای خوبی است که شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در جهت رفع اشکالات و تامین آب شرب پایدار مردم برداشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم گفت: در حال حاضر ۱۰۲ شهر و نزدیک به یکهزار روستا تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هستند که نیاز آبی آنها در ساعات اوج مصرف روزهای گرم سال به ۲۰ هزار لیتر در ثانیه میرسد در حالیکه میزان تولید آب حداکثر ۱۷ هزار لیتر در ثانیه است و همین کمبود ۳ هزار لیتر در ثانیهای، موجب ناترازی در تولید، توزیع و مصرف آب شرب میشود.
ناصر اکبری افزود: به همین دلیل آبفای استان اصفهان با انجام اقدامات فنی و فرهنگی نظیر مدیریت فشار، پایش لحظهای مخازن، کاهش زمان رسیدگی به حوادث شبکههای آبرسانی، تعویض کنتورهای خراب و اجرای پویش مردمی اصفهان منهای ۲۰ موفق شد این ناترازی را مدیریت کرده و آب شرب پایدار مشترکین را در طول تابستان تامین کند.
گفتنی است رییس منطقه ۶ سازمان بازرسی کشور و بازرس کل استان اصفهان در ادامه از مرکز پایش و راهبری تاسیسات آب و چاههای فلمن بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان برای تامین پایدار آب شرب مردم قرار گرفت.