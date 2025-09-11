کد خبر: 1317129
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۲
اقتصاد » اخبار کلی

عرضه خودرو در بورس، فرصتی برای شفافیت و سرمایه‌گذاری در تولید

عرضه خودرو در بورس، فرصتی برای شفافیت و سرمایه‌گذاری در تولید سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری مفید، اما مشروط دانست و تأکید کرد که این اقدام، در صورت برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی، می‌تواند به نفع بازار باشد.

جوان آنلاین: زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری مفید، اما مشروط توصیف کرد و گفت این اقدام در صورتی می‌تواند به نفع بازار باشد که همراه با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی اجرا شود.

به گزارش مهر، وی افزود: اگر خودرو وارد بورس کالا شود، بخش زیادی از سود ناشی از فروش به جای دلالان، نصیب تولیدکننده خواهد شد و مصرف‌کننده نیز با قیمت واقعی‌تری خرید می‌کند.

سعیدی هشدار داد که نبود عرضه کافی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد: اگر تولید محدود باشد یا خودرو‌های وارداتی به‌موقع به بازار نرسند، رقابت در بورس می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا ببرد؛ بنابراین تعادل عرضه و تقاضا شرط حیاتی موفقیت این طرح است.

به گفته او، در شرایطی که تولیدکننده از محل فروش در بورس به سود واقعی برسد، توان افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و حتی سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های جدید را پیدا می‌کند: وقتی سود اصلی به جیب خودروساز برود، انگیزه برای نوآوری و ارتقای محصول بالا می‌رود و در نهایت مردم هم از آن منتفع خواهند شد.

این نماینده همچنین یادآور شد: خودرو طبق قانون، همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. عرضه در بورس می‌تواند مقدمه‌ای برای گذار از این شیوه دستوری باشد، اما به معنای حذف کامل آن در کوتاه‌مدت نیست.

سعیدی با اشاره به اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون صنایع افزود: دیدگاه‌ها یکسان نیست و برخی همکارانم با این مدل مخالف‌اند، اما من معتقدم اگر الزامات در نظر گرفته شود، بورس کالا می‌تواند به اصلاح بازار خودرو کمک کند.

بر اساس تجربه‌های اخیر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع گرانی نشده، بلکه باعث شکل‌گیری بازار سیاه و انتقال سود کلان به دلالان شده است.

از نگاه کارشناسان، بورس کالا به‌عنوان یک بستر رقابتی می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند، مشروط بر اینکه همراه با افزایش تولید، ورود منطقی خودرو‌های وارداتی و نظارت دقیق باشد.

در نهایت، ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند به فرصتی برای اعتمادسازی میان مردم و صنعت خودرو تبدیل شود؛ فرصتی که اگر با تدبیر مدیریت شود، منافع هم تولیدکننده را تضمین می‌کند و هم خریدار نهایی را از سردرگمی و زیان نجات می‌دهد.

برچسب ها: عرضه خودرو ، بورس کالا ، دلالان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار