جوان آنلاین: یک هیئت از اتحادیه اروپا، شامل مسئول تحریمهای روسیه در این بلوک، هفته جاری به واشنگتن سفر کرد تا در مورد چگونگی هماهنگی دو طرف در مورد تحریمها علیه روسیه بر سر جنگ در اوکراین بحث کند.
به گزارش ایسنا، مقامات گفتند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از اتحادیه اروپا خواسته است تا با اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر هند و چین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را که برای تامین مالی جنگ با اوکراین به درآمدهای انرژی متکی است، فشار وارد کند.
اتحادیه اروپا تحریمهای گستردهای را علیه روسیه اعمال کرده و همچنین دو بانک چینی و همچنین یک پالایشگاه بزرگ هندی را در آخرین بسته تحریمها در ژوئیه، گنجاند.
با این حال، منابع آگاه اظهار کردند: اتحادیه اروپا با تعرفهها به شیوهای متفاوت از تحریمها برخورد میکند و تنها پس از تحقیقاتی که معمولا ماهها طول میکشد تا توجیه قانونی مناسبی ایجاد شود، آنها را اعمال میکند.
این بلوک تاکنون فقط در چارچوب جنگ اوکراین، تعرفههایی را بر کودها و محصولات کشاورزی روسیه و بلاروس اعمال کرده است. توجیه این اقدامات، جلوگیری از ایجاد وابستگی قابل سوءاستفاده و جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان کود اتحادیه اروپا بوده است.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفت: تاکنون، هیچ بحثی در مورد تعرفههای احتمالی نه در مورد هند و نه در مورد چین وجود ندارد. بعلاوه، اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن یک توافق تجاری با هند است که بعید است بخواهد آن را به خطر بیاندازد. به نظر میرسد موضع ترامپ در مورد هند نیز تا روز چهارشنبه که اعلام کرد به دنبال تنظیم مجدد روابط تجاری با دهلی نو است، ملایم شده است.
یک منبع دیگر اتحادیه اروپا گفت که چنین تعرفههایی خطرناک هستند و میتوانند بسیار گسترده باشند و تحریم نهادهای خاص و باز کردن در برای خروج آنها از فهرست در صورت پایان دادن به تجارتشان با روسیه آسانتر است.
بر اساس گزارش رویترز، تاکنون، اتحادیه اروپا خود را به فهرست کردن نهادهای کوچک و ناشناخته در کشورهای ثالث محدود کرده بود که اغلب شرکتهای صوری بودند که برای انتقال تجهیزات نظامی یا کالاهای دو منظوره برای استفاده توسط ارتش روسیه استفاده میشدند. اتحادیه اروپا قصد دارد بانکهای دو کشور آسیای مرکزی و همچنین پالایشگاههای چینی را در نوزدهمین بسته تحریمهای خود فهرست کند که ممکن است تا جمعه پیشنهاد شود.