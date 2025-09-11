کد خبر: 1317101
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴
اصفهان » سياسي
در چهاردهمین نمایشگاه مدیریت شهری و حمل‌ونقل اصفهان انجام شد:

رونمایی ازنقشه راه جامع حمل‌ونقل هوشمند کشور

رونمایی ازنقشه راه جامع حمل‌ونقل هوشمند کشور در چهاردهمین نمایشگاه مدیریت شهری و حمل‌ونقل اصفهان، گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان با حضور مدیران ارشد خود، از نقشه راه جامع حمل‌ونقل هوشمند کشور رونمایی کرد. این گروه با بیش از ۲۰ شرکت زیرمجموعه، در حوزه‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی، شهری و به‌زودی دریایی فعالیت می‌کند و مأموریت خود را «پیوند دادن نقطه‌ها» و ارتقای زیرساخت‌های ملی تعریف کرده است.

به گزارش ایزدی خبرنگار جوان آنلاین دکتر سید عادل حیدری، مدیرعامل گروه ارزش‌آفرینی دات‌وان، در نشست خبری این رویداد گفت:
«دات‌وان تنها یک شرکت حمل‌ونقلی نیست؛ بلکه با سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی حمل‌ونقل، فناوری و انرژی، در حال شکل‌دهی به یک اکوسیستم جامع است که حمل‌ونقل ایمن، پاک و هوشمند را به شهروندان ارائه خواهد کرد. مأموریت ما تحقق شعار آسایش برای همگان است.»
وی با اشاره به فعالیت چهار شرکت تخصصی این گروه در بخش‌های ریلی، جاده‌ای و درون‌شهری افزود: «ورود به حمل‌ونقل دریایی نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.»

مدیرعامل دات‌وان با تأکید بر دستاوردهای مهم این گروه در بخش ریلی گفت:
«انعقاد تفاهم‌نامه ۷۲۰ میلیون دلاری با جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین قرارداد بخش خصوصی کشور در حوزه ریلی است. بخشی از این قرارداد مربوط به تأمین و تولید واگن‌های مخزن‌دار است که تاکنون ۲۰۰ دستگاه ساخته و ۱۵۰ دستگاه آن تحویل شده است.»
او همچنین از ورود ۲۰۰ دستگاه کشنده مدرن جاده‌ای خبر داد و افزود: «هدف‌گذاری ما رسیدن به ۲ هزار دستگاه در آینده نزدیک است.» در بخش هوایی نیز مجوزهای اولیه اخذ شده و با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ورود به ناوگان هوایی کشور در دستور کار قرار دارد.
دکتر محمود ترفع، مدیرعامل دات‌وان تریپ،نیز در این نشست از آغاز فعالیت بزرگترین ناوگان تاکسی برقی کشور خبر داد و اظهار داشت:
«اصفهان و کرج به‌عنوان دو شهر پایلوت انتخاب شده‌اند. در فاز ملی، ۵۰ هزار تاکسی برقی راه‌اندازی خواهد شد که می‌تواند سالانه از انتشار بیش از ۳۰۰ هزار تن CO2 جلوگیری کند؛ معادل کاشت ۱۵ میلیون اصله درخت.»
وی افزود: «اپلیکیشن هوشمند دات‌وان تریپ خدماتی همچون تاکسی اینترنتی، ترانسفر ریلی و فرودگاهی، سرویس مدارس، خدمات تشریفات و امکانات نوآورانه‌ای از جمله رصد فضای داخل خودرو توسط والدین، رزرو خودرو از قبل و استفاده ساعتی از خودرو با راننده را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.»

مدیرعامل دات‌وان تریپ تأکید کرد: «با اجرای پروژه تاکسی‌های برقی، امکان ایجاد بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم فراهم خواهد شد و این عدد با توسعه خدمات و افزایش شیفت‌ها قابل افزایش است.»
مدیران دات‌وان همچنین یادآور شدند که این گروه در شرایط بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر و بحران سوخت، ناوگان خود را به‌طور داوطلبانه در اختیار کشور قرار داده است؛ اقدامی که بخشی از مسئولیت اجتماعی این مجموعه در قبال مردم ایران به شمار می‌رود.

شایان ذکر است؛نشست خبری دات‌وان در اصفهان با تأکید بر عزم این گروه برای توسعه حمل‌ونقل هوشمند، پاک و ایمن به پایان رسید. مدیران این مجموعه اعلام کردند: «دات‌وان با سرمایه‌گذاری‌های کلان، بهره‌گیری از توان داخلی و شکل‌دهی بزرگترین زیست‌بوم حمل‌ونقل هوشمند کشور، به دنبال ایفای نقشی محوری در آینده لجستیک ملی و منطقه‌ای و تحقق توسعه پایدار ایران است.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: محیط زیست ، نمایشگاه ، اصفهان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار