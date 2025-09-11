به گزارش ایزدی خبرنگار جوان آنلاین دکتر سید عادل حیدری، مدیرعامل گروه ارزشآفرینی داتوان، در نشست خبری این رویداد گفت:
«داتوان تنها یک شرکت حملونقلی نیست؛ بلکه با سرمایهگذاری در صنایع کلیدی حملونقل، فناوری و انرژی، در حال شکلدهی به یک اکوسیستم جامع است که حملونقل ایمن، پاک و هوشمند را به شهروندان ارائه خواهد کرد. مأموریت ما تحقق شعار آسایش برای همگان است.»
وی با اشاره به فعالیت چهار شرکت تخصصی این گروه در بخشهای ریلی، جادهای و درونشهری افزود: «ورود به حملونقل دریایی نیز در دستور کار قرار دارد و بهزودی عملیاتی خواهد شد.»
مدیرعامل داتوان با تأکید بر دستاوردهای مهم این گروه در بخش ریلی گفت:
«انعقاد تفاهمنامه ۷۲۰ میلیون دلاری با جمهوری اسلامی ایران، بزرگترین قرارداد بخش خصوصی کشور در حوزه ریلی است. بخشی از این قرارداد مربوط به تأمین و تولید واگنهای مخزندار است که تاکنون ۲۰۰ دستگاه ساخته و ۱۵۰ دستگاه آن تحویل شده است.»
او همچنین از ورود ۲۰۰ دستگاه کشنده مدرن جادهای خبر داد و افزود: «هدفگذاری ما رسیدن به ۲ هزار دستگاه در آینده نزدیک است.» در بخش هوایی نیز مجوزهای اولیه اخذ شده و با وجود محدودیتهای ناشی از تحریمها، ورود به ناوگان هوایی کشور در دستور کار قرار دارد.
دکتر محمود ترفع، مدیرعامل داتوان تریپ،نیز در این نشست از آغاز فعالیت بزرگترین ناوگان تاکسی برقی کشور خبر داد و اظهار داشت:
«اصفهان و کرج بهعنوان دو شهر پایلوت انتخاب شدهاند. در فاز ملی، ۵۰ هزار تاکسی برقی راهاندازی خواهد شد که میتواند سالانه از انتشار بیش از ۳۰۰ هزار تن CO2 جلوگیری کند؛ معادل کاشت ۱۵ میلیون اصله درخت.»
وی افزود: «اپلیکیشن هوشمند داتوان تریپ خدماتی همچون تاکسی اینترنتی، ترانسفر ریلی و فرودگاهی، سرویس مدارس، خدمات تشریفات و امکانات نوآورانهای از جمله رصد فضای داخل خودرو توسط والدین، رزرو خودرو از قبل و استفاده ساعتی از خودرو با راننده را در اختیار کاربران قرار میدهد.»
مدیرعامل داتوان تریپ تأکید کرد: «با اجرای پروژه تاکسیهای برقی، امکان ایجاد بیش از ۱۲۰ هزار فرصت شغلی مستقیم فراهم خواهد شد و این عدد با توسعه خدمات و افزایش شیفتها قابل افزایش است.»
مدیران داتوان همچنین یادآور شدند که این گروه در شرایط بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر و بحران سوخت، ناوگان خود را بهطور داوطلبانه در اختیار کشور قرار داده است؛ اقدامی که بخشی از مسئولیت اجتماعی این مجموعه در قبال مردم ایران به شمار میرود.
شایان ذکر است؛نشست خبری داتوان در اصفهان با تأکید بر عزم این گروه برای توسعه حملونقل هوشمند، پاک و ایمن به پایان رسید. مدیران این مجموعه اعلام کردند: «داتوان با سرمایهگذاریهای کلان، بهرهگیری از توان داخلی و شکلدهی بزرگترین زیستبوم حملونقل هوشمند کشور، به دنبال ایفای نقشی محوری در آینده لجستیک ملی و منطقهای و تحقق توسعه پایدار ایران است.