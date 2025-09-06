 ایران پس از جنگ ۱۲ روزه عزیزتر و قدرتمندتر شد

جوان آنلاین: سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق که در رأس هیئتی به تهران سفر کرده است، روز گذشته با دبیرشورای عالی امنیت ملی، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید عمار حکیم، پیش از ظهر دیروز با حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی دیدار کرد. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در این دیدار با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌و‌گو است، تصریح کرد: ما در برابر «خصم» نیز از این رویکرد تبعیت می‌کنیم. منطق ما نیز روشن است، ما می‌گوییم که از حقوق اساسی خود که وفق قوانین بین‌المللی نیز محترم شمرده شده است، کوتاه نمی‌آییم.

رئیس دستگاه قضا گفت: اتفاقاتی که طی چند سال اخیر در منطقه ما بروز و ظهور یافته، بیانگر آن است که دشمنان با اسلام مقتدر و پیشرفته مخالف‌اند و تحمل اقتدار مسلمین را ندارند. وی با اشاره به موضع صریح و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در قبال دو مقوله جنگ و صلح، تصریح کرد: ایران اسلامی اگر چه هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، هرگز تسلیم نظام سلطه نیز نمی‌شود و نه «جنگ تحمیلی» را می‌پذیرد و نه «صلح تحمیلی» را، این منطق روشنی است که امامین انقلاب ما به کرات تبیین فرموده‌اند.

ایران پس از جنگ ۱۲ روزه عزیزتر و قدرتمندتر

رئیس عدلیه بیان داشت: دشمن و ایادی او بر پایه محاسباتی غلط تصور داشتند که در نتیجه جنگ ۱۲ روزه، کار نظام جمهوری اسلامی ایران تمام می‌شود، اما اقتدار ایران اسلامی در جریان جنگ مزبور، صحنه‌ای را رقم زد که به موجب آن، امروز در چشمان جهانیان، ایران اسلامی عزیزتر و مقتدرتر است. محسنی اژه‌ای با اشاره به اقتدار نظامی ایران اسلامی که در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، نمود و تجلی آشکار داشت، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس و آغاز حیات نامشروعش تا جنگ ۱۲ روزه اخیر، اینچنین متحمل ضربات سنگین نظامی نشده بود، پیروزی و موفقیت ایران اسلامی در این جنگ برای کل اسلام ناب، آورده داشت و این ظفرمندی تنها به ما اختصاص ندارد. رئیس قوه قضائیه، منطق جمهوری اسلامی ایران را گفت‌و‌گو از روی اقتدار و رد و طرد زورگویی و قلدرمآبی دانست و بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران اهل منطق و گفت‌و‌گو است، ما در برابر «خصم» نیز از این رویکرد تبعیت می‌کنیم، منطق ما نیز روشن است، ما می‌گوییم که از حقوق اساسی خود که وفق قوانین بین‌المللی نیز محترم شمرده شده است، کوتاه نمی‌آییم، در این راستا ما اهل گفت‌و‌گو هستیم، اما اگر طرف مقابل به دنبال تحمیل اغراض خود است و می‌گوید مذاکره کنیم به این معنا که «هر چه ما دیکته کردیم شما بپذیرید»! قطعاً به هیچ وجه از جانب ایران اسلامی پذیرفته نمی‌شود. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما قطعاً حرف زور دشمن را نخواهیم پذیرفت، اما بر مبنای منطق اسلامی خود، ابایی نداریم که حرف طرف مقابل را ولو آنکه «دشمن» باشد بشنویم، مشروط بر آنکه حرف او زورگویانه و مترادف با تحمیل اغراض استکباری نباشد.

محدودیت‌های فرصت‌ساز پس از جنگ ۱۲ روزه

رئیس عدلیه با اشاره به اتحاد مقدسی که در ایران اسلامی حاکم است، تصریح کرد: مردمان ایران اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری متحد و منسجم هستند و تلاش مسئولان و کارگزاران نظام آن است که بر غنای این انسجام و وحدت افزوده شود، ما در خلال جنگ ۱۲ روزه اخیر افرادی را داشتیم که در داخل به عنوان منتقد و حتی معترض شناخته می‌شدند و برخی نیز احکام محکومیت داشتند، اما قاطعانه و صریح تجاوز رژیم صهیونی و امریکا به وطن اسلامی را محکوم کردند و به حمایت از قوای نظامی و دفاعی کشور پرداختند. محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اطاعت از ولی‌فقیه در جامعه ما موج می‌زند و وحدت و انسجام زایدالوصف امروز ایران اسلامی، حول محور ولایت فقیه است، کارگزاران نظام نیز تابع رهبری معظم انقلاب هستند. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به هوشیاری ایران اسلامی در قبال توطئه‌های دشمنان بیان داشت: ما نسبت به تحرکات و توطئه‌های دشمنان هوشیار هستیم.

ایران با هیچ یک از همسایگانش سرستیز ندارد

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به رویکرد همسایه محوری جمهوری اسلامی ایران، گفت: استحکام مراودات و مناسبات با همسایگان، از اولویت‌های اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این میان کشور عراق با عنایت به مشترکات فراوانی که میان ما وجود دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، ما با هیچ یک از همسایگانمان حتی آنها که در مواردی با دشمنان ما همسو هستند، سرستیز نداریم، مگر در مواردی که علنی در راستای توطئه‌های دشمن، برای ما مشکلاتی را پدید آورند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طالب عزت و رفاه و سربلندی برای همه کشور‌های اسلامی و همه همسایگان خود است و بر مبنای اصول قانونی خود نیز از مظلومان عالم حمایت می‌کند و حمایتش از جریان مقاومت استمرار خواهد داشت.

رئیس عدلیه با اشاره به سیاست‌های تحریمی دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: تحریم ایران اسلامی توسط دشمنان قطعاً خسارت‌هایی را به ما تحمیل کرده است و ما منکر این امر نیستیم، اما از دل این تحریم‌ها، پیشرفت‌ها، گشایش‌ها و خلاقیت‌هایی نیز رقم خورده است. مشکلات در کشور ما وجود دارد، اما حرکت کلی کشور ما روبه جلو و پیشرفت است و ما در برابر امریکا و اسرائیل تحت هیچ شرایطی تسلیم نخواهیم شد. رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به آمادگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات و همکاری‌ها با کشور عراق، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است در کلیه حوزه‌های حقوقی، قضایی و کیفری به صورت دوجانبه و بین‌المللی، با کشور عراق همکاری و تعامل داشته باشد. رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این دیدار با اشاره به قرار داشتن در هفته وحدت، بیان داشت: باید همه مسلمین از پیامبر رحمت استمداد بطلبند تا با وحدت و همصدایی در برابر جهان استکبار بایستند. «سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز در این دیدار به همراهی و همدلی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر، اشاره کرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود، روابط ایران و عراق را فراتر از روابط دو کشور و دو همسایه توصیف کرد و ضمن اشاره به مشترکات تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی ایران و عراق، گفت: سطح مبادلات تجاری ایران و عراق، قابلیت توسعه به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی را دارد.

لاریجانی: همکاری‌های ایران و عراق عینی‌تر شود

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در دیدار با رهبر جریان حکمت ملی عراق، گفت: در شرایط پرتحرک امروز همکاری‌های ایران و عراق باید عینی‌تر شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی عراق را کشوری دوست، هم‌کیش و قوی منطقه خواند و همکاری‌های ایران و عراق را راهبردی توصیف و تأکید کرد: در شرایط پر تحرک امروز، این همکاری‌ها باید عینی‌تر شود.

حکیم نیز در این دیدار با بیان اینکه جنگ اسرائیل علیه ایران، برخلاف تصور رژیم صهیونیستی به قدرت ایران در منطقه افزود و مسلمانان نقش قدرتمند ایران را ستودند، گفت: امروز رفتار شرورانه رژیم صهیونیستی در نظریه اسرائیل بزرگ حقانیت ایران در غده سرطانی خواندن این رژیم را نشان داد و امروز کل منطقه نسبت به ماجراجویی اسرائیل حساس شده است.

ایران خط مقدم جهان اسلام در برابر رژیم صهیونیستی

«سید عمار حکیم» رهبر جریان حکمت ملی عراق که شامگاه جمعه به منظور دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شد، در بدو ورود با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، نسبت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ادای احترام کرد. وی همچنین با سید حسن خمینی، تولیت حرم مطهر امام خمینی (ره) دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این دیدار، حکیم به همدلی و همراهی عموم مسلمانان شیعه و سنی با جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره و اضافه کرد: مسلمانان به دلیل تنفر از رژیم صهیونیستی با کشوری که از خود در مقابل این رژیم دفاع و با آن مبارزه کند، حمایت می‌کنند. رهبر جریان حکمت ملی عراق با بیان اینکه ایران به سرعت از شوک حمله رژیم صهیونیستی خارج شد، تصریح کرد که این رژیم هم اکنون به دنبال آشوب در ایران است. حکیم در ادامه به ضربه اساسی پدافند رژیم صهیونیستی و غافلگیری آن از قدرت موشک‌های ایرانی اشاره کرد و ایران را سنگر خط مقدم جهان اسلام دانست. وی گفت: کشور‌های منطقه امروز احساس کرده‌اند که اگر ایران در نبرد با رژیم صهیونیستی تضعیف شود، همه منطقه ضرر خواهد کرد.