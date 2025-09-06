افشای سند همکاری گوگل با رژیم صهیونیستی

منابع خبری از افشای قرارداد شرکت گوگل به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزارش داده‌اند.

جوان آنلاین: شبکه خبری تلویزیون العربی در گزارشی از قراداد شرکت گوگل با دفتر نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به ارزش ۴۵ میلیون دلار خبر داد. بر اساس این قرارداد، شرکت گوگل متعهد شده است که بر روایت تل‌آویو در مورد جنگ در نوار غزه تمرکز کرده و از انتشار جنایات این رژیم از جمله نسل‌کشی علیه مردم فلسطین خودداری کند؛ جنایاتی که از وحشیانه‌ترین و طولانی‌ترین نوع آن در دوران جدید، بشمار می‌آید.

به گزارش تسنیم، این شبکه خبری در گزارش خود آورده است که ارزش قراردادی که شرکت گوگل با رژیم صهیونیستی بسته است، ۴۵ میلیون دلار ارزیابی شده و در مدت ۶ ماه منعقد شده است. این توافق که به امضای نتانیاهو رسیده است، درصدد است تا روایت رژیم صهیونیستی در مورد جنگ در غزه را ترویج داده و مانع از انتشار محتوای مرتبط با بحران انسانی در نوار غزه شود.

لازم بذکر است که پیش از فاش شدن اسناد همکاری شرکت گوگل با اسرائیل، سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر از راه‌اندازی یک پویش الکترونیکی توسط مسئولان اسرائیلی در مورد این موضوع که سیاست قطحی و گرسنگی در نوار غزه وجود ندارد، خبر داده بود.

بر همین اساس و بعد از اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، اظهارنظر‌ها و متون بسیاری در دولت رژیم صهیونیستی منتشر شد که مدعی «نبود هرگونه گرسنگی سازمان یافته» در نوار غزه شده بود. انتشار یک کلیپ ویدئویی توسط نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مضمون در دسترس بودن غذا در نوار غزه نیز در ادامه پویش مزبور می‌توان عنوان کرد.

گفتنی است که در سند دیگری که پیش از این منتشر شده بود، آمار‌ها نشان می‌داد که رژیم صهیونیستی ۳ میلیون دلار برای تبلیغ وجهه دولت نامشروع خود به پلتفرم آمریکایی ایکس بودجه اختصاص داده است.

شایان ذکر است که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از ارائه پیشرفته‌ترین خدمات هوش مصنوعی توسط کارمندان شرکت گوگل به رژیم صهیونیستی در هفته‌های اول جنگ خبر می‌دهد.

در گزارش این روزنامه آمده است که بر اساس اسناد بدست آمده، شرکت گوگل به رغم آنکه تلاش می‌کند در ظاهر خود را بی‌طرف نشان دهد، اما همکاری مستقیمی با وزارت امنیت رژیم صهیونیسیت و دستگاه جاسوسی این رژیم داشته و همین موضوع سبب اعتراض برخی کارمندان این شرکت شده است.

در بخشی از اسناد منتشر شده در این روزنامه اشاره شده که همکاری میان شرکت گوگل با وزارت امنیت رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۱ آغاز شده است. به‌نحوی که وزارت امنیت رژیم اشغالگر به شکل فوری خواستار استفاده از امکاناتی از شرکت گوگل بوده است که بوسیله‌ی آن جاسوسان بتوانند از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پیشبرد کار‌های خود استفاده کنند.