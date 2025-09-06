جوان آنلاین: دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه با محکوم کردن جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمانهای مسکونی در شهر غزه از جمله ۵۱ هزار ساختمان، مجتمع و برج، هرگونه ادعای رژیم صهیونیستی درباره وجود فعالیت یا تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی این شهر را تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از الشروق، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه در بیانیهای، ادعاها و دروغهایی رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر «فعالیتهای نظامی» در برجهای مسکونی برای توجیه تجاوزات به مناطق مسکونی را محکوم کرد.
دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد: ما با قاطعیت و بر اساس شهادت ساکنان این برجها تأکید میکنیم که این ساختمانها تحت نظارت کامل قرار دارند و ورود به آنها صرفاً برای غیرنظامیان مجاز است.
این نهاد اطلاع رسانی در غزه تصریح کرد: مقاومت به هیچوجه از داخل این برجهای مسکونی فعالیت نمیکند و این برجها کاملاً عاری از هرگونه تجهیزات، سلاح یا استحکامات نظامی هستند. تمامی طبقات آنها نیز بهصورت آشکار و قابل رؤیت در معرض دید عموم قرار دارند.
دفتر اطلاع رسانی در ادامه افزود: ادعاهای دروغینی که رژیم اشغالگر مطرح میکند بخشی از سیاست فریبکارانه آن است که با هدف توجیه حملات علیه غیرنظامیان و زیرساختها، ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان، و وادار ساختن آنان به کوچ اجباری دنبال میشود.
این نهاد رسمی غزه تصریح کرد، این اقدامات در چارچوب یک جنایت سازمانیافتهی کوچ اجباری قرار میگیرد که بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه، کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم دادگاه کیفری بینالمللی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار میآید.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه خاطرنشان کرد: این جنایت در چارچوب سلسلهای سازمانیافته از حملات هدفمند صورت میگیرد که با هدف نابودی زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی نوار غزه و تحمیل واقعیت جمعیتی جدید از طریق بمباران، آتش و کشتار، تحت پوشش ادعاهای امنیتی ساختگی و دروغین، برجهای مسکونی، خانهها و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار میدهد.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه در این بیانیه تاکید کرده است: در برابر این توطئه خطرناک، ایستادگی ملت بزرگ فلسطین را در برابر تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر اسرائیل ارج مینهیم و از فداکاریهای عظیم آنان در دفاع از سرزمین و حقوقشان تقدیر میکنیم.
این بیانیه میافزاید: ملت فلسطین با وجود محاصره، ویرانی و کوچ اجباری، ارادهای شکستناپذیر و عزمی راسخ برای پایداری از خود نشان دادهاند و با حفظ عزت و کرامت ملی خویش، نماد مقاومت و سربلندی هستند
بر اساس دادههای رسمی، تنها در شهر غزه ۵۱ هزار و ۵۴۴ برج و مجتمع مسکونی چندطبقه وجود دارد. این آمار شامل ۹۰۲ ساختمان یکطبقه، ۴۴۴۸ ساختمان دوطبقه، ۴۲۷۵ ساختمان سهطبقه، ۸۴۲۹ ساختمان چهارطبقه، ۱۰ هزار و ۶۰ ساختمان پنجطبقه، ۱۱ هزار و ۶۷۷ ساختمان ششطبقه و ۱۱ هزار و ۶۵۶ ساختمان هفتطبقه است.
همچنین ۹۷ ساختمان مسکونی با طبقات نامشخص به ثبت رسیدهاند. تخریب این مجموعه وسیع از ساختمانها به معنای آوارگی صدها هزار نفر از ساکنان خواهد بود.