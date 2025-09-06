کد خبر: 1316400
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی
دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه:

ادعا‌های رژیم صهیونیستی درباره فعالیت‌های نظامی در برج‌های مسکونی غزه، کذب است

ادعا‌های رژیم صهیونیستی درباره فعالیت‌های نظامی در برج‌های مسکونی غزه، کذب است دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در غزه ادعا‌های رژیم صهیونیستی مبنی بر وجود فعالیت یا تاسیسات نظامی در داخل برج‌های مسکونی غزه را تکذیب کرد.

جوان آنلاین: دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه با محکوم کردن جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان‌های مسکونی در شهر غزه از جمله ۵۱ هزار ساختمان، مجتمع و برج، هرگونه ادعای رژیم صهیونیستی درباره وجود فعالیت یا تاسیسات نظامی در مناطق مسکونی این شهر را تکذیب کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از الشروق، دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه در بیانیه‌ای، ادعا‌ها و دروغ‌هایی رژیم اشغالگر اسرائیل مبنی بر «فعالیت‌های نظامی» در برج‌های مسکونی برای توجیه تجاوزات به مناطق مسکونی را محکوم کرد.

دفتر اطلاع رسانی دولتی غزه اعلام کرد: ما با قاطعیت و بر اساس شهادت ساکنان این برج‌ها تأکید می‌کنیم که این ساختمان‌ها تحت نظارت کامل قرار دارند و ورود به آنها صرفاً برای غیرنظامیان مجاز است.

این نهاد اطلاع رسانی در غزه تصریح کرد: مقاومت به هیچ‌وجه از داخل این برج‌های مسکونی فعالیت نمی‌کند و این برج‌ها کاملاً عاری از هرگونه تجهیزات، سلاح یا استحکامات نظامی هستند. تمامی طبقات آنها نیز به‌صورت آشکار و قابل رؤیت در معرض دید عموم قرار دارند.

دفتر اطلاع رسانی در ادامه افزود: ادعا‌های دروغینی که رژیم اشغالگر مطرح می‌کند بخشی از سیاست فریب‌کارانه آن است که با هدف توجیه حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌ها، ایجاد رعب و وحشت در میان ساکنان، و وادار ساختن آنان به کوچ اجباری دنبال می‌شود.

این نهاد رسمی غزه تصریح کرد، این اقدامات در چارچوب یک جنایت سازمان‌یافته‌ی کوچ اجباری قرار می‌گیرد که بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، کنوانسیون چهارم ژنو و اساس‌نامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می‌آید.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه خاطرنشان کرد: این جنایت در چارچوب سلسله‌ای سازمان‌یافته از حملات هدفمند صورت می‌گیرد که با هدف نابودی زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی نوار غزه و تحمیل واقعیت جمعیتی جدید از طریق بمباران، آتش و کشتار، تحت پوشش ادعا‌های امنیتی ساختگی و دروغین، برج‌های مسکونی، خانه‌ها و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد.

دفتر اطلاع رسانی دولتی در غزه در این بیانیه تاکید کرده است: در برابر این توطئه خطرناک، ایستادگی ملت بزرگ فلسطین را در برابر تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر اسرائیل ارج می‌نهیم و از فداکاری‌های عظیم آنان در دفاع از سرزمین و حقوقشان تقدیر می‌کنیم.

این بیانیه می‌افزاید: ملت فلسطین با وجود محاصره، ویرانی و کوچ اجباری، اراده‌ای شکست‌ناپذیر و عزمی راسخ برای پایداری از خود نشان داده‌اند و با حفظ عزت و کرامت ملی خویش، نماد مقاومت و سربلندی هستند

بر اساس داده‌های رسمی، تنها در شهر غزه ۵۱ هزار و ۵۴۴ برج و مجتمع مسکونی چندطبقه وجود دارد. این آمار شامل ۹۰۲ ساختمان یک‌طبقه، ۴۴۴۸ ساختمان دوطبقه، ۴۲۷۵ ساختمان سه‌طبقه، ۸۴۲۹ ساختمان چهارطبقه، ۱۰ هزار و ۶۰ ساختمان پنج‌طبقه، ۱۱ هزار و ۶۷۷ ساختمان شش‌طبقه و ۱۱ هزار و ۶۵۶ ساختمان هفت‌طبقه است.

همچنین ۹۷ ساختمان مسکونی با طبقات نامشخص به ثبت رسیده‌اند. تخریب این مجموعه وسیع از ساختمان‌ها به معنای آوارگی صد‌ها هزار نفر از ساکنان خواهد بود.

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، غزه ، برج‌های مسکونی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد

فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد

از دروازه‌بانی راه‌آهن تا دفاع از وطن 

آموزش و پرورش قربانی هیجان 

آژیر قرمز در کاخ سفید 

ابوعبیده زنده باشد شمشیر بُرنده و شهید شود چراغ هدایت امت است

مزدوری برای موساد با پرچم سلفی‌گری و تجزیه‌طلبی 

میدان ایران

غوره‌های مویز نشده 

سخت‌گیری و انضباط بهانه‌های جدید حدادی 

به جرم دفاع از مردم غزه زن، زندگی، سلول انفرادی

اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه

رژه قدرت شرق مقابل غرب در پکن

توافقات راهبردی و حیاتی با شرق

شکل‌گیری انتظارات جدید در بازار ارز و سرمایه

کوری اطلاعاتی صهیونیست‌ها در یمن

بدون شرح

ایران پرچمدار ظهور

نظام آموزشی غرب مقاومت را سانسور می‌کند ما درگیر درصد کنکوریم!

مکانیسم ماشه؛ ابزار بازگشت اروپا به صحنه‌ی بین‌الملل

کشف استعداد‌های جوان در جشنواره کمدی ممکن می‌شود

توافق ۲۵ ساله ایران و چین در فاز اجرای پیشرفته 

غرب باوران مشغول کارند

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

وصیتنامه‌ای که طناب دار را گشود

«اصلاحات» ماشه را زودتر می‌چکاند

سهم آموزش رایگان از رتبه‌های برتر کنکور صفر درصد!

تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

نشست خبری نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران

وامی به وسعت محبت 

حماسه پادگان امام‌علی (ع) را سجاد و همرزمانش رقم زدند

رهبر انصارالله یمن: دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا مرتکب جنایت قرن شد

چشم انتظار ملاقات ازبکستان در فینال

آپارتاید علمی با جذب، مهاجرت و ترور!

حرکت‌های جهادی، پلی به سوی تحول فردی، اجتماعی و ساخت رهبران آینده است

مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!

علاج مکانیسم ماشه مدیریت «انتظارات» است

پزشکیان: مشکل کمبود منابع نداریم، مشکل از مصرف بی‌رویه است

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

حمایت قاطع از ایران در بزرگ‌ترین صف بندی علیه غرب

سپاهی برای حراست

اثر مکانیسم ماشه بر اقتصاد روانی است یا واقعی؟!

علاج کسری بودجه با بودجه‌ریزی عملیاتی

نسخه چینی همراهی با ایران!

والدگری دیجیتال نداریم

نخست‌وزیری امریکاپسند در گرداب خشم ملت ایران

ارتش اسرائیل: طرحی برای غزه پس از جنگ نداریم

ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ از ۱۱ شهریور آغاز می‌شود

تیم والیبال جوانان ایران قهرمان جهان شد/ ربودن «طلا» از چنگ ایتالیا

پیشنهاد سردبیر
بحران رهاشدگی مصرف با حذف مردم از مدیریت آب
معیشت مردم در دستور ویژه دولت و مجلس
وعده معیشتی پاستور- بهارستان
وعده انضباط مالی در ورزش، از رؤیا تا واقعیت
تقلای ماندن در باشگاه قدرتمندان
رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 
بازداشت سارقی که می‌خواست خواننده شود
من برای شهادت می‌روم
«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  
کمپین نفوذ بی‌سابقه اسرائیل در امریکا
گفت‌وگو با پدر و همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت
اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  
تخلفات ایمیدرو افشا شد
«استعدادیابی دانش‌آموزان» پلی میان کلاس درس و آینده شغلی آنهاست
آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  
آخرین اخبار