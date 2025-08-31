جوان آنلاین: مرکز انیمیشن سوره همزمان با روز ملی یوزپلنگ ایرانی (نهم شهریور) خبر داد که اینیمشن «یوز» محصول جدید مرکز انیمیشن سوره به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیهکنندگی احسان کاوه آخرین مراحل فنی خود را طی میکند.
دوبله این اثر به سرپرستی حامد عزیزی و آهنگسازی آن توسط افشین عزیزی به تازگی به پایان رسیده است.
این انیمیشن با قصهای فانتزی از بازگشت یوزپلنگ ایرانی دورافتاده از وطن، از آمدن یوز به ایران خبر میدهد.
با برنامهریزیهای صورتگرفته، انیمیشن سینمایی «یوز» به زودی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط پخش بهمن سبز در سینماها روی پرده میرود.