پوتین وارد چین شد

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در سفری چهار روزه وارد چین شد.

نخستین ایستگاه این سفر چهار روزه، شهر تیانجین است که قرار است در آن نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شود.

کرملین پیشتر اعلام کرده بود که پوتین در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان؛ رؤسای جمهوری ترکیه و ایران دیدار خواهد کرد.

نشست امسال بزرگ‌ترین گردهمایی سازمان همکاری شانگهای از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۱ خوانده شده است.

کارشناسان بر این باورند که چین و روسیه تلاش دارند این سازمان را به‌عنوان جایگزینی در برابر ناتو و بستر تازه‌ای برای شکل‌دهی به نظم جهانی چندقطبی معرفی کنند.