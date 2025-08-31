کد خبر: 1315555
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۳
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین وارد چین شد

پوتین وارد چین شد منابع خبری روسی از ورود رئیس جمهوری این کشور به چین خبر می‌دهند.

جوان آنلاین:  ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در سفری چهار روزه وارد چین شد.

نخستین ایستگاه این سفر چهار روزه، شهر تیانجین است که قرار است در آن نشست سازمان همکاری شانگهای برگزار شود.

کرملین پیشتر اعلام کرده بود که پوتین در حاشیه این نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان؛ رؤسای جمهوری ترکیه و ایران دیدار خواهد کرد.

نشست امسال بزرگ‌ترین گردهمایی سازمان همکاری شانگهای از زمان تأسیس آن در سال ۲۰۰۱ خوانده شده است.

کارشناسان بر این باورند که چین و روسیه تلاش دارند این سازمان را به‌عنوان جایگزینی در برابر ناتو و بستر تازه‌ای برای شکل‌دهی به نظم جهانی چندقطبی معرفی کنند.

برچسب ها: پوتین ، چین ، روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

نفس‌های آشکار دماوند

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

مکانیسم تفرقه!

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار