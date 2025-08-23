بازگشت احتمالی مورینیو به لیگ برتر

جوان آنلاین: گزارش‌ها حاکی است که ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی و پرافتخار، ممکن است به لیگ برتر انگلیس بازگردد و ناتینگام فارست به‌عنوان مقصد احتمالی او مطرح شده است. وضعیت نونو اسپیریتو سانتو، سرمربی فعلی فارست، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ هرچند تیم هفته گذشته با نتیجه ۳-۱ بر برنتفورد غلبه کرد، اما اختلافات او با مدیریت باشگاه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است.

همواره احتمال بازگشت دراماتیک مورینیو (با ۲۶ جام بزرگ در کارنامه) به فوتبال انگلیس مطرح بوده و فارست می‌تواند فرصتی برای تحقق این رویا باشد. در کنار مورینیو، آنژه پوستکوگلو، سرمربی سابق تاتنهام، نیز در فهرست گزینه‌هاست. او لیگ اروپا را با اسپرز فتح کرد، اما در لیگ برتر عملکرد ضعیفی داشت و تیم را به رده هفدهم رساند.

با اینکه باشگاه تلاش کرده با تکذیب اخراج نونو شایعات را کاهش دهد، خود سرمربی با اظهاراتش به گمانه‌زنی‌ها دامن زده است. او اختلاف خود با ادو، سرپرست تازه منصوب‌شده، را دلیل اصلی وضعیت فعلی عنوان کرده و گفته است: «هیچ دودی بدون آتش نیست. همیشه رابطه خوبی با مالک داشتم، اما این فصل شرایط تغییر کرده است. کار من هدایت تیم و آماده‌سازی بازیکنان است، اما باشگاه دیدگاه‌های متفاوتی دارد و من هم نظرم را می‌گویم. جایی که دود هست، آتش هم هست و من نگرانم.»

همچنین برندن راجرز، سرمربی سلتیک، با تجربه ارزشمند لیگ برتر و سابقه موفق در بازسازی تیم‌ها، در فهرست گزینه‌ها قرار دارد. او موفق شد تیم گلاسگو را به یک عنوان دیگر لیگ برتر اسکاتلند برساند و تجربه حضور در لیورپول و لسترسیتی، او را به گزینه‌ای جدی تبدیل کرده است.

با وجود شایعات، نونو همچنان هدایت تیم را بر عهده دارد و قرار است تیمش را در دیدار مقابل کریستال پالاس آماده کند. با این حال، سخنان اخیر او نشان می‌دهد که در پشت صحنه باشگاه، وضعیت چندان آرام نیست و تنش‌های زیادی وجود دارد.