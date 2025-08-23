جوان آنلاین: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه شب گذشته، جمعه، با دلسی رودریگز گومس، معاون اجرایی رئیسجمهور ونزوئلا گفتوگوی تلفنی انجام داد.
در بیانیهای که در وبسایت وزارت خارجه روسیه منتشر شد، آمده است که لاوروف در جریان این تماس، همبستگی طرف روسی را با رهبری ونزوئلا ابراز کرده و حمایت همهجانبه مسکو از تلاشهای مقامات این کشور در زمینه دفاع از حاکمیت ملی و تضمین ثبات و امنیت در شرایط افزایش فشار خارجی بر کاراکاس را تأیید نمود.
در جریان این گفتوگو همچنین بر تمایل متقابل دو طرف برای تقویت بیشتر روابط مشارکت راهبردی میان روسیه و ونزوئلا تأکید شد. طرفین مسائل جاری در روابط دوجانبه را نیز بررسی کرده و بر افزایش همکاری و هماهنگی رویکردها در امور جهانی، از جمله در چارچوب گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد توافق کردند.
این گفتوگوی تلفنی در شرایطی انجام شد که به گزارش روز جمعه شبکه تلویزیونی "الجزیره" به نقل از منابع خبری، دولت آمریکا برنامهریزی کرده تا ناوهای جنگی خود را به سواحل ونزوئلا اعزام کند. طبق این اطلاعات، وظایف ناوشکنهای آمریکایی که قرار است در تاریخ ۲۴ آگوست به سواحل ونزوئلا برسند، هنوز مشخص نیست. احتمال دارد که یکی از اهداف این عملیات اجرای یک عملیات نظامی زمینی باشد، موضوعی که اظهارات نمایندگان کاخ سفید به طور غیرمستقیم آن را تأیید میکند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که رئیسجمهور ترامپ آماده است از تمامی تواناییهای کشور برای متوقف کردن جریان مواد مخدر از ونزوئلا به ایالات متحده و بازخواست از مسئولان این روند استفاده کند.
در این رابطه، نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا نیز اعلام کرده که در روزهای ۲۳ و ۲۴ آگوست، فراخوان سراسری نیروهای گارد ملی بولیواری، نیروهای ذخیره و افراد داوطلبان به دلیل تهدید احتمالی از سوی ایالات متحده برگزار خواهد شد.
چند روز قبل، ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا، ایالات متحده را به دروغپراکنی و تهدید این کشور آمریکای لاتین متهم کرد. او تأکید کرد که آمریکا ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم میکند، ولی در واقع با این کار موضع ضعیف خود را در منطقه آمریکای لاتین نشان میدهد.