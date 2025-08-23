جوان آنلاین: جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس برخلاف معمول به جای روز دوشنبه، احتمالاً روز سهشنبه هفته جاری جلسهای برگزار خواهد کرد.
پرسپولیس دوشنبه در هفته دوم لیگ برتر به مصاف سپاهان اصفهان خواهد رفت و به همین دلیل نشست هیئت مدیره سرخپوشان در این روز برگزار نمیشود و به سهشنبه موکول شده است. طبق شنیدههای تسنیم، احتمالاً در این نشست اعضای هیئت مدیره عملکرد رضا درویش را در نقل وانتقالات مورد بررسی قرار خواهند داد و با توجه به فضای منفی ایجاد شده علیه مدیرعامل پرسپولیس، ممکن است درباره او تصمیمگیری شود.
همچنین شنیده میشود با توجه به اتفاقات رخ داده در باشگاه پرسپولیس و اختلافنظرهای به وجود آمده در سطح مدیران این باشگاه، احتمال استعفای یک عضو هیئت مدیره پرسپولیس نیز در جلسه روز سهشنبه وجود دارد.