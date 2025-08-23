ابلاغ مصوبه مسئولیت جدید احمدیان از سوی عارف

جوان آنلاین: علیاکبر احمدیان دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی 15 مردادماه طی حکمی از سوی رئیسجمهور به سمت "نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور " منصوب شد.
وی از دولت سیزدهم عهدهدار دبیری شورایعالی امنیت ملی بود و دو هفتهی پیش، جای خود را به علی لاریجانی داد.
پزشکیان در حکم انتصاب احمدیان در مسئولیت جدید آورده بود که "نظر به اهتمام ویژه دولت بر طرحهای ملی و راهبردی کشور و با عنایت به شایستگی و تجریات ارزشمند جنابعالی در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی و راهبری نهاد مردمی پیشران، به موجب این حکم به عنوان "نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور" منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و در راستای منویات مقام معظم رهبری مدظلهالعالی و تحقق سیاستهای کلی نظام، نسبت به راهبری و به کارگیری دستگاههای حاکمیتی و قابلیتهای "نهاد مردمی پیشران" در پیشبرد بههنگام و شایسته این طرحها همت گمارید.
ترکیب و یکپارچگی دو بال دولت و ملت، رفع موانع حضور و مشارکت مؤثر آحاد مردم و ایرانیان خارج از کشور و نیز سرمایهگذاران داخلی و خارجی و شکوفاسازی و به ثمر نشاندن ظرفیتهای مردمی بالاخص جامعه نخبگانی کشور در دستیابی به اهداف کلان قرارگاه، از اهم انتظارات اینجانب است.
بدیهی است کلیه دستگاههای توسعهای مرتبط با موضوع موظف هستند حداکثر همکاری را با جنابعالی به عمل آورند. فهرست طرحهای ملی و راهبردی به پیوست این حکم ابلاغ خواهد شد."
بر اساس این گزارش، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1404/05/26 هیئت وزیران درخصوص «تعیین آقای علی اکبر احمدیان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای اعمال اختیارات هیئت وزیران درخصوص طرح (پروژه)های خاص پیشران» طی نامه شماره 83237 در تاریخ 1404/05/28 توسط محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
در این مصوبهای ابلاغ دو موضوع مد نظر قرار گرفته شده است؛ ابتدا آمده "آقای علیاکبر احمدیان بهعنوان نماینده ویژه رئیسجمهور برای اعمال اختیارات هیئت وزیران درخصوص طرح(پروژه)های خاص پیشران تعیین میشود."
همچنین در ادامه تصریح شده که "تصمیماتی که توسط نماینده یادشده درخصوص امور اجرایی موضوع مذکور اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رئیسجمهور و هیئت وزیان بوده و لازمالاجرا میباشد و با رعایت ماده 19 آییننامه داخلی هیئت دولت قابل صدور میباشد."
رهبر معظم انقلاب اخیراً نیز طی حکمی احمدیان را بههمراه شمخانی بهعنوان نمایندگان خود در شورای دفاع منصوب کرده بودند.