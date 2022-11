بنابراین گزارش پنس که قرار است کتاب خاطرات وی به نام «خدایا کمکم کن» (So Help Me God) هفته جاری انتشار یابد در جریان مصاحبه با شبکه خبری «ای‌بی‌سی» دست به این اعتراف زد.

تارنمای نشریه آمریکایی پلیتیکو نوشت: پنس پس از آنکه از اعلام نکردن جو بایدن بعنوان رئیس جمهوری بعدی در صحن کنگره به نفع ترامپ؛ خودداری کرد، در آنروز مورد انتقادهای شدید ترامپ قرار گرفت و ترامپ در توییتی بر علیه معاون خود نوشته بود: مایک پنس دل و جرات آنرا نداشت تا آن کاری که باید برای صیانت از کشور و قانون اساسی انجام دهد را به خرج دهد.

خبرنگار خبرگزاری رویترز آنزمان که درمیان شورشیان سفید پوست قرار داشت،گزارش داده بود هوادران ترامپ خواستار به دار زدن نانسی پلوسی و مایک پنس بودند

پنس درجریان این مصاحبه که روز گذشته (یکشنبه ۲۲ آبان ) و بخش هایی از آن نیز امروز انتشار یافت به شبکه خبری ای‌بی‌سی گفت: این گفتارها باعث خشم من شد، اما به فرزندم گفت، جرات آن نیست که قانون را نقض کنیم بلکه شهامت آن است که قانون را برپا داریم، حرف های رئیس جمهوری (ترامپ) نابخردانه بود، کاملا واضح بود که او تصمیم گرفته تا بخشی از یک مشکل باشد.

درجریان حمله تروریستی هوادران سفیدپوست ترامپ به کنگره ،مایک پنس و نانسی پلوسی بر آخرین مرحله از انتخابات​​​​​​ ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا نظارت داشتند

بنابر گزارش ها مایک پنس در آنزمان به زیر زمین و محل تخلیه و بارگیری عمارت کنگره منتقل شده بود، وی در آنجا با گوشی همراه نظاره گر تهییج دونالد ترامپ و هواداران وی برای حمله به کنگره بود.

به گزارش ایرنا، ترامپ از سوی کمیته ویژه تحقیق کنگره موسوم به کمیته ۶ژانویه بعنوان عامل اصلی تحریک تروریستی حمله به کنگره آمریکا در مورخ ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ شناخته و رسما به این کمیته احضار شده است، وی متهم است که هواداران سفید پوست خود را برای حمله به عمارت کنگره تهییج کرده است، مکانی که آخرین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا درجریان بود و مایک پنس معاون وی و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بر آن نظارت داشتند.

علاوه بر آن اکنون که بسیاری از محافظه کاران و هوادران جمهوریخواهان نتایج ضعیف بدست آمده این حزب در انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲ کنگره را متوجه دونالد ترامپ می دانند و وی برای برون رفت از این بحران تازه دست به فرافکنی زده و تقصیر را متوجه رهبر اقلیت جمهوریخواهان در سنا و همسر وی دانسته است.