رضا نصری در پاسخ به این سوال که با توجه به انتقادات و هشدارهای مطرح شده از سوی برخی از مقامات ایران و تعدادی از کارشناسان در ارتباط با عملکرد شبکه "ایران اینترنشنال "در مورد حوادث اخیر در کشورمان، آیا ایران می‌تواند از این شبکه بر اساس قانون خود بریتانیا به "آفکام "شکایت کند؟ گفت: حتماً شکایت به آفکام (OFCOM) یک راهکار است؛ اما راهکاری است که همه شهروندان و کاربرانی که متوجه موارد نقض قانون توسط شبکه ایران‌ اینترنشنال می‌شوند می‌توانند به آن متوسل شوند و محدود به دولت ایران نیست.

وی افزود: حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌توانند طی کمپین‌های گسترده توجه این سازمان را به قانون‌شکنی‌های شبکه ایران‌اینترنشنال جمع کنند، اما دولت باید دنبال راهکارهای اساسی‌تری باشد. یکی از این راهکارها حل مسئله به صورت ریشه‌ای با حکومت عربستان سعودی است. همانطور که قبلا ذکر شد، تلویزیون ایران‌اینترنشنال - با تبلیغ تجزیه‌طلبی، ترغیب به خشونت، تریبون دادن به سازمان‌های تروریستی و انتشار اخبار جعلی - مخل امنیت داخلی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حتی سلامت روانی جامعه ایران است. از آنجا که این شبکه متعلق به دولت عربستان سعودی است، جا دارد موضوع عملکرد این شبکه به عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار مذاکرات تهران و ریاض قرار بگیرد و تغییر منش این شبکه به عنوان یکی از اولویت‌ها یا حتی پیش‌شرط‌های عادی‌سازی روابط دو کشور مطرح شود.

نصری ادامه داد: راهکارهایی هم در این راستا قابل تصور است. مثلاً انعقاد یک معاهده دوجانبه مبنی بر الگوی «میثاق‌ بین‌المللی در مورد استفاده از پخش در جهت ترویج صلح ۱۹۳۵» - International Convention Concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace - می‌تواند یکی از این راهکارها باشد.

این کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل در پاسخ به این سوال که برخی از افراد معتقد هستند که عملکرد این شبکه، بر اساس وظایف یک رسانه نیست و نمی‌توان نام این شبکه را یک رسانه مستقل گذاشت، اظهار کرد: آقای بن‌سلمان قطعاً شبکه ایران‌اینترنشنال را بخاطر علاقه‌ و ارادتش به آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و رساندن اخبار درست به مردم ایران تاسیس نکرده است! این شبکه در سال‌های گذشته نشان داده اهداف مشخصی را علیه منافع ایران دنبال می‌کند و در این راستا در بزنگاه‌های مختلف اقدامات خصومت‌آمیز زیادی انجام داده است. یکی از این اقدامات در سال‌های گذشته انکار تبعات انسانی وحشتناک تحریم و سیاست «فشار حداکثری» بر جامعهٔ‌ ایران بوده است؛ اقدام دیگر آن، ‌فضاسازی علیه فرایندهای دیپلماتیک و تخریب سیستماتیک گفتمان، گروه‌ها و اشخاصی بوده که به دنبال یافتن راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و سیاسی برای حل معضلات بین‌المللی ایران بوده است؛ اقدام دیگر این شبکه ناامید کردن مردم از بهبود شرایط از طریق پمپاژ بی وقفه اخبار جعلی و جهت‌دار و مایوس کردن جوانان از آینده‌ای بهتر بوده است.

نصری با بیان این که از اقدامات دیگر این شبکه، ایجاد تفرقه قومی، مشروعیت بخشیدن به گروه‌های تروریست و تجزیه‌طلب و دمیدن در آتش خشونت بوده است، افزود: یکی دیگر از اقدامات زیان‌بار و نامتعارف این شبکه مصادره‌ به‌ مطلوب کردن اعتراضات مردم و تبدیل مطالبات مدنی آن‌ها به مطالبات راهبردی عربستان سعودی بوده است. یعنی اگر قشری در ایران معترض یک سیاست یا یک عملکرد یا حتی کُلیت نظام سیاسی ایران بوده‌اند، شبکه ایران‌اینترنشنال تلاش کرده این اعتراض را به‌گونه‌ای گزارش و جلوه دهد که گویی معترضین - همسو با عربستان - خواستار تشدید تحریم، تضعیف صنعت هسته‌ای، تضعیب توان دفاعی کشور و جمع شدن برنامه موشکی ایران بوده‌اند! طبیعتاً، شبکه‌ای که چنین اهداف و عملکردی داشته است با آنچه در عرف رایج خبرنگاری یا Journalism می‌خوانند فاصله بسیار زیادی دارد.

این کارشناس ارشد روابط بین الملل در پاسخ به این سوال که به نظر وی هدف و ماموریت اصلی این شبکه در مقطع کنونی چیست؟ اظهار کرد: در مقطع کنونی مهم‌ترین هدف این شبکه از یک سو تشدید بحران داخل کشور و از سوی دیگر تحریف مطالبات معترضان به منظور هم‌جهت جلوه دادن آن با مطالبات راهبردی عربستان سعودی است.