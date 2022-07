﻿ استیصال بایدن صهیونیست

همزمان با سفر رئیس‌جمهور امریکا به سرزمین اشغالی و عربستان، کاربران شبکه‌های اجتماعی طی توئیت‌هایی از دلایل احتمالی این سفر و حواشی آن نوشتند. برخی از کاربران این سفر را در پی کمبود انرژی در غرب دانستند و برخی دیگر آن را تلاشی در راستای تشکیل جبهه‌ای علیه ایران. کاربران دیگری از حواشی سفر بایدن به منطقه و گاف‌های رسانه‌ای او نوشتند. آن‌ها به قتل خاشقجی و شیرین أبوعاقله اشاره داشتند که باید در سفر‌های خود به هیچ کدام اشاره‌ای نداشت. در ادامه بخش‌هایی از واکنش کاربران مرور شده است.

فواد ایزدی:

نکته جالب سفر رئیس‌جمهور امریکا به فلسطین اشغالی: «You dont have to be a Jew to be a Zionist: برای صهیونیست بودن لازم نیست یهودی باشید.» جهت اطلاع افرادی که شک داشتند بایدن صهیونیست است.

رحمان قهرمان‌پور:

مسئله اصلی بایدن در سفر به خاورمیانه اطمینان دادن به متحدان منطقه‌ای خود است تا در رقابت بزرگ واشنگتن با پکن، سمت پکن نروند. سایر موضوعات فرع بر این موضوع اصلی است.

علی علیزاده:

مقاله واشنگتن‌پست: سفر بایدن به سعودی اقتدار اخلاقی ما را زیر سؤال می‌برد. در دنیای عجیبی زندگی می‌کنیم. لیبرال‌های امریکایی همکاری با سعودی را ضربه به وجهه اخلاقی امریکا می‌دانند، ولی از روشنفکر به ظاهر چپ تا لیبرال و اصلاح‌طلب ایرانی، از همکاری با تلویزیون سعودی ارتزاق می‌کنند.

امیر صالحی:

جو بایدن یک بار دیگر در اسرائیل کلمات honor و horror رو قاطی کرد و با وجود قرائت از روی متن نوشته شده، «جنایت هولوکاست» رو «افتخار هولوکاست» خوند! #مرده_متحرک

علی چاهخوزاده:

هدف اصلی سفر اضطراری بایدن ایجاد یک پیمان امنیتی منطقه‌ای (ناتوی عربی) با مشارکت رژیم‌صهیونیستی به منطقه است.

محمدحسن دهقانی:

یکی از اهداف پنهان سفر بایدن به غرب آسیا ایجاد یک رژیم جدید امنیتی- نظامی منطقه‌ای علیه ایران است که رهبری فکری آن دست ریاض و تل‌آویو است؛ امری که جز درگیر کردن بیشتر امریکا سودی ندارد.

مهدی عبدی‌زاده:

بایدن به منطقه سفر کرد تا در این وانفسای رکود اقتصادی امریکا گاو‌های شیرده منطقه را بدوشد و تکه‌ای بکند و با خود به امریکا ببرد، همزمان سیدحسن در سخنرانی هوشمندانه از فرستادن پهپاد به سکوی کاری‌اش و ناامن کردن برداشت نفت از میدان مشترک سخن می‌گوید تا حساب کار به دست بایدن بیاید.

محمدحسین آزادی:

بایدن با پا گذاشتن روی خون جمال خاشقجی و شیرین أبوعاقله به اسرائیل و عربستان‌سعودی سفر کرد. اصطلاح حقوق بشر برای امریکایی‌ها صرفاً ابزاری برای فشار آوردن و تحریم بقیه است، وگرنه به منافع خودشون که میرسن روی همه چی چشم می‌پوشن، حتی قتل عمدی و وحشتناک خبرنگارانی با تابعیت امریکایی.

علی‌اکبر بهادری:

اشتباه خواندنِ خروج از برجام و ابراز علاقه برای بازگشت به آن، تا همراه با تغییر واقعی و اقدام عملی (در جهت ارائه تضامین کافی و مناسب) نشود، بیشتر یک شوآف به نظر می‌رسد. بازگشت مفت و مجانی امریکا به برجام یعنی افتادنِ مجدد کشورمان در چاه وعده‌ها و اعطای امکانِ زیاده‌خواهی دوباره به او!

حمید خوش‌آیند:

ایران دیگر نیازی به احیای برجام ندارد، زیرا انگیزه‌های اقتصادی که ایران به دنبال آن است، قابل تحقق نیست مگر اینکه رابطه ایران و امریکا به طور بنیادین تغییر یابد.