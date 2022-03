﻿ روش حذف کردن رمز عبور و قفل گوشی

سرویس جامعه جوان آنلاین: به منظور حذف این موارد امنیتی، نوع دستگاه تلفن همراه خود را از لیست زیر انتخاب کنید و مراحل را دنبال کنید.



نکته: روش‌های امنیتی بیومتریک، مانند Face ID یا اسکنر اثر انگشت، معمولاً به عنوان یک روش جایگزین برای باز کردن قفل دستگاه شما، نیاز به رمز عبور دارند. شما نمی‌توانید رمز عبور را غیرفعال کنید در حالی که اقدامات امنیتی بیومتریک را به عنوان تنها گزینه در نظر گرفته اید.



غیرفعال کردن کد عبور در iPhone یا iPad:



برای غیرفعال کردن کد عبور در iPhone یا iPad، این مراحل را دنبال کنید.



۱. در iPhone X به بعد یا iPad با Face ID به Settings > Face ID & Passcode بروید.



۲. در مدل‌های قبلی iPhone با Touch ID، به Settings > Touch ID & Passcode بروید.



۳. در دستگاه‌های iOS بدون Face ID یا Touch ID، به Settings > Passcode بروید.



۴. در صورت درخواست آن، کد عبور فعلی خود را وارد کنید.



Turn Passcode Off را انتخاب کنید.



برداشتن کد عبور از دستگاه Android:



دستگاه‌های Android ممکن است با کشیدن الگو، وارد کردن پین، تایپ کردن گذرواژه یا با بیومتریک مانند اثر انگشت یا تشخیص چهره قفل می‌شوند.



برای دستگاه‌های Android با روش‌های قفل بیومتریک، این مراحل را غیرفعال کنید.



۱. دستگاه تلفن همراه خود را باز کنید.



۲. تنظیمات را باز کنید.



۳. روی گزینه Lock Screen یا Lock Screen and Security ضربه بزنید.



۴. روی Screen Lock Type ضربه بزنید.



۵. در زیر بخش Biometrics، همه گزینه‌ها را غیرفعال کنید.



برای دستگاه‌های Android بدون روش‌های قفل بیومتریک، برای غیرفعال کردن آن‌ها، این مراحل را دنبال کنید.



۱. دستگاه تلفن همراه خود را باز کنید.



۲. با کشیدن انگشت از بالای صفحه و ضربه زدن روی نماد چرخ دنده، Settings را باز کنید.



۳. روی Security ضربه بزنید.



۴. روی گزینه Screen Lock ضربه بزنید.



۵. برای دسترسی به تنظیمات روش باز کردن قفل فعلی خود را انجام دهید.



۶. زیر Choose screen lock، گزینه None را انتخاب کنید.



منبع: ایسکانیوز