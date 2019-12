﻿ خدمات سئو چیست

خدمات سئو یا خدمات بهینه سازی سایت (SEO) به معنی انجام پروسه سئو سایت توسط شرکت سئو به صورت تخصصی تحت نظر افراد حرفه‌ای و متخصص می‌باشد. تبلیغات در دنیای دیجیتال حرف اول را میزند لذا بسیاری از افراد و شرکت‌های ایران با توجه به نیاز خود سفارش سئو خود را به مجموعه‌هایی که خدمات سئو سایت ارائه می‌دهند.



خدمات سئو سایت چیست؟



به طور کلی به انجام امور سئو داخلی، سئو تکنیکال و سئو خارجی برای افزایش رتبه سایت و کلمات کلیدی در گوگل که توسط سئو کار شرکت یا متخصص سئو انجام می‌شود خدمات سئو وب سایت می‌گویند.



مهم‌ترین بخش در سئو افزایش رتبه کلمات و مهم‌تر از آن نگهداری رتبه یا اطلاحا پشتیبانی سئو گفته می‌شود. این فرآیند زمانیست بالغ بر ۶ ماه الی ۱ سال که در ابعاد مختلف انجام می‌شود.



خدمات سئو برای چه سایت‌هایی مناسب است؟



برای بسیاری از وبمستران و فعالان این حوزه امری شناخته شده و بدیهی بنظر می‌آید. نیاز به انجام پروسه سئو در ذهن وبمستران حک شده. اما بهتر است بدانید که خدمات سئو هنوز تعریف درستی در فضای وب فارسی ندارند. زمان تزریق بودجه برای پروژه سئو هدف گذاری باید بر اساس کسب رتبه بهتر در نتایج گوگل، افزایش ترافیک سایت و در نتیجه افزایش فروش اینترنتی باشد. ولی شناخت درست از مسیر پروژه چه کمکی می‌تواند به شما بکند؟ ما اینجا هستیم تا به این سوال پاسخ دهیم.



برای کسب نتیجه مطلوب از سئو بهتر است تا مسیری شفاف و مشخصی را دنبال کنیم. وجود زمینه‌های مختلف و تنوع موضوعی در وب موجب می‌شود که نتوانیم تعریف دقیقی از سئو داشته باشیم.



خود را یک سئو کار در نظر بگیرید، اگر تخمین درستی از نیاز‌های سایت نداشته باشیم، مجبوریم برای موفقیت پروژه فعالیت‌هایی انجام دهیم که برآورد هزینه برای آن صورت نگرفته است. این کار حاشیه سود شما از سئو را کاهش میدهد.



خدمات سئو چطور انجام می‌شود و چه روش‌هایی دارد؟



هر فعالیتی که با هدف افزایش رتبه کلمات کلیدی در گوگل انجام می‌شود را می‌توان بهینه سازی موتور جستجو یا سئو دانست. به طور کلی میتوان خدمات سئو را به دسته‌های زیر تقسیم نمود.



برندینگ

بازاریابی محتوایی

لینک بیلدینگ

آنالیز وضعیت سئو سایت و گزارش نواقص + تدوین استراتژی

لوکال سئو

سئو تکنیکال

سئو داخلی

سئو خارجی

افزایش اتوریتی سایت

لینک سازی دستی حرفه‌ای

نصب و تنظیم افزونه سئو وردپرس مانند Yoast یا All in one seo pack، Rankmath

مشاوره سئو

 انتخاب هاست مناسب

آموزش کار با ابزار سئو

سوشیال مارکتینگ

حذف بک لینک‌های اسپم با ابزار Google Disavow

خروج سایت از پنالتی گوگل

مشاوره شناخت بهتر الگوریتم‌های گوگل پنگوئن، دنس، رنک برین، کبوتر، مرغ مگس خوارا و …

استفاده درست از متا تگ‌های مهم و تاثیر گذار بر سئو

سئو کوچینگ

خدمات سئو کلمات کلیدی رقابتی

خدمات سئو کلان برای سایت‌های بزرگ و محتوا محور



انواع خدمات سئو



خدمات سئو و بهینه سازی سایت به چند دسته تقسیم می‌شود: خدمات تخصصی سئو و خدمات غیر تخصصی. با توجه به اینکه شرایط، اهداف و روش‌های سئو تفاوت بسیاری با هم دارند تنوع سرویس‌های مورد ارائه در سئو نیز باید متنوع باشد. از اینرو خدمات قابل ارائه بشرح زیر معرفی می‌گردد.



سئو سایت کلان



وب سایت‌هایی هستند که تولید محتوا یا بازاریابی محتوا در آن‌ها مهم‌ترین عامل فروش می‌باشد. معمولا در این نوع وب سایت‌ها کلمه کلیدی خاصی هدف قرار نداشته و ببهینه سازی بر روی تمامی کلمات کلیدی سایت انجام می‌شود. از جمله این سایت‌ها میتوان به خبرگزاری ها، سایت‌های دانلود فیلم و سریال، دانلود آهنگ و … اشاره کرد.



سئو کلی سایت



در بعضی مواقع یک روش سئو وجود دارد که هم کلمات کلیدی هدف قرار گرفته می‌شود و هم سایت به صورت کلی سئو می‌شود به این روش سئو کلی سایت می‌باشد.



در شرایطی که سایت تلفیقی از دو مورد سئو کلی و کلمات رقابتی را نیاز داشته باشد این گزینه بهترین انتخاب است. در این شرایط علاوه بر بالا بودن در یکسری کلمات کلیدی، سایت قابلیت و قدرت لازم برای بالا بودن در محتوای تولید شده را نیز دارد.



قیمت خدمات سئو



میزان رقابت و وضعیت رقبا

وضعیت و ساختار فعلی سایت

عمر سایت و وضعیت عملکرد سایت

میزان محتوا و کیفیت آن‌ها

تعداد کلمات کلیدی

تضمین جایگاه

مشاوره، آموزش، پشتیبانی و نگهداری



