﻿ جزئیات ترخیص دستگاه استخراج بیت کوین اعلام شد

سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بعد از، اما و اگر‌هایی که در رابطه با استخراج بیت کوین و صدور مجوز برای آن در ایران وجود داشت، در روز‌های اخیر هیات وزیران طی مصوبه‌ای با استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده موافقت کرد و آن را به عنوان یک فعالیت صنعتی و با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مجاز دانست.



این در حالی است که از چندی پیش بحث‌هایی در مورد واردات ماینر‌ها وجود داشت و گفته می‌شد در شرایطی که مجاز نیستند، به کشور وارد شده است.



اما بعد از موافقت هیات وزیران با موضوع استخراج بیت کوین، اینکه در حال حاضر وضعیت واردات و ترخیص دستگاه‌های مربوط به آن چگونه خواهد بود، موضوعی است که از مهرداد جمال ارونقی -معاون امور گمرکی گمرک ایران-مورد پرسش قرار گرفت.



وی در این رابطه توضیح داد که سامانه (سیستم) همانگ شده توصیف و کدگذاری کالا براساس کنوانسیون بین‌المللی سامانه هماهنگ شده توصیف و نشانه‌گذاری (کدگذاری) کالا در مورخ ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳ میلادی به تصویب شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) رسیده و جمهوری اسلامی ایران براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون یاد شده مصوب ۲۰/۶/۷۳ هجری شمسی به آن پیوسته است.



ارونقی ادامه داد: سیستم هماهنگ شده، یک نمانکلاتور ساختاری متشکل از یک سوی ردیف‌های (Heading) چهار رقمی است که اغلب این ردیف‌ها به ردیف‌های فرعی با کد‌های شش رقمی (Sub Heading) منقسم شده‌اند. در سیستم هماهنگ شده کالا‌ها نام برده شده و به آن‌ها کد اختصاص یافته است. ضابطه ذکر دقیق نام یک کالا و ذکر مابقی تحت عنوان «سایر» این است که اگر کالایی در سال، ۱۰۰ میلیون دلار (آمار سازمان ملل) یا بیشتر در سطح جهانی مورد معامله قرار گیرد، آن کالا با یک کد چهار رقمی مشخص می‌شود و اگر کمتر باشد تحت عنوان «سایر» می‌آید.



معاون امور گمرکی ایران با ذکر این نکته که در حال حاضر ردیف تعرفه مذکوری در سطح شماره‌های فرعی برای این دستگاه‌ها وجود ندارد، افزود: در حال حاضر این کالا ذیل ردیف تعرفه ۸۴۷۱ که مربوط به ماشین‌های خودکار داده پردازی (Automatic data processing machines)، ماشین‌های انتقال داده‌ها (Machines for Transcribing data) و ماشین‌های بررسی داده‌ها (Machines for processing data) است طبقه‌بندی می‌شود. در این ردیف تعرفه دستگاه‌های دیگری نیز از قبیل PC، نت بوک (Note Book)، دیسک خوان فوری، سایر واحد‌های مربوط به ماشین‌های خودکار داده‌پردازی مانند انواع برد‌ها شامل برد اصلی (Main Board)، گرافیک، صدا و ویدئو طبقه‌بندی می‌شوند؛ بنابراین اعلام ردیف تعرفه دستگاه‌های استخراج بین کوین «ماینر» از سوی گمرک، امری مرسوم و قانونی بوده و هیچ ارتباطی با شرایط ورود این کالا به داخل کشور و سایر سیاست‌گزاری‌ها در این خصوص ندارد.



وی ادامه داد: موضوع مورد اهمیت این است که واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیردولتی، طبق قانون، جهت اخذ «مجوز ورود» و «ثبت سفارش» باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند؛ بنابراین با ارائه ثبت سفارش برای این کالا با ذکر نام کالا به صورت مذکور، ردیف تعرفه صحیح کالا، گمرک ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بوده و نمی‌تواند ایستایی را در این خصوص ایجاد کنند.



معاون گمرک ایران با ذکر اینکه متصدیان ذیربط در گمرک، در زمان انجام تشریفات گمرکی، قطعا مجوز‌های قانونی لازم را بررسی و در صورت نیاز مطالبه و دریافت می‌کنند اعلام کرد: در خصوص مجوز‌های قانونی، گمرک حساسیت ویژه‌ای داشته و اگر کالایی علاوه بر «ثبت سفارش» نیاز به اخذ مجوز از سایر سازمان‌ها برای ترخیص کالا داشته باشد این مجوز یا مجوز‌ها به صورت سیستمی اخذ و سپس اجازه خروج کالا از گمرک داده می‌شود.



ارونقی با اشاره به اینکه تشریفات گمرکی هر کالایی منوط به اظهار آن با تسلیم اظهارنامه به گمرک توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی است اعلام داشت: گمرک ایران می‌تواند نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص اقلامی که به گمرک اظهار شده است اقدام نماید، اما باید توجه داشت آمار مربوط به اقلام موجود در بنادر یا مناطق ویژه و آزاد باید از سوی متولیان و مسئولان مربوطه احصاء و اعلام گردد و گمرک ایران در این خصوص نمی‌تواند اظهارنظر متقنی ارائه کنند. همچنین آمار دستگاه‌های ثبت سفارش شده نیز از وزارت صمت باید استعلام شود.