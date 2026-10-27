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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با فرامرز شاهسواری و عبدالغفور امان‌زاده نمایندگان مجلس

تخصیص تسهیلات حمایتی برای بازگشت دانش‌بنیان‌ها به مدار تولید ضروری است

سید طه شاطری

جوان آنلاین: یکی از محور‌های اصلی تاب‌آوری کشور در پساجنگ، توجه ویژه دولت به مسئله هدایت اعتبارات بانکی به سمت بازسازی و احیای ظرفیت تولید کشور است؛ بخش زیست‌بوم علم و فناوری کشور طی جنگ تحمیلی ۴۰ روزه اخیر، با حملات مستقیم دشمن به ساختمان اصلی شرکت، انبار مواد اولیه و همچنین فرایند تولید، منجر به آسیب دیدن بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دانش‌بنیان شده که متأسفانه تاکنون حمایتی در زمینه بازسازی این شرکت‌ها صورت نگرفته است. 
 
اهمیت این شرکت‌های کلیدی و مهم حوزه فناوری کشور، علاوه بر تولید محصولات کلیدی و راهبردی برای بخش‌های مختلف کشور، کاهش شدید ارزبری و همچنین سطح بالای فناوری تولید بوده است که منجر به تولید کالا‌های موردنیاز کشور در حوزه‌های متنوعی شده که غیرقابل‌جایگزین هستند و حتی واردات آنها نیز در شرایط فعلی بسیار سخت است. بنابراین تسریع در فرایند بازسازی و احیای ظرفیت تولید شرکت‌های دانش‌بنیان یک اصل اساسی است و باید اولویت نخست مسئولان باشد. از همین‌رو لازم است که به طور مستقل، بدون فوت وقت به شکل فوری، حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع و اعتبارات بانکی در قالب تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی بانک مرکزی و دولت به این بخش تخصیص یابد تا توان تولیدی این بنگاه‌های راهبردی و فناور در اقتصاد کشور سریعاً بازیابی شود. 

 ۵۰ همت تسهیلات گره‌گشای احیای ظرفیت تولید فناورانه کشور
فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به وضعیت بسیار بد شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ اخیر و عدم تخصیص منابع حمایتی از سوی شبکه بانکی به این شرکت‌ها جهت بازسازی سریع و فوری این بنگاه‌ها گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرکه نوآوری و تولید ارزش در کشور هستند و آسیب به آنها به معنای آسیب به آینده اقتصاد ملی است. حمایت از دانش‌بنیان‌ها نباید در حد شعار باقی بماند و باید در قالب بسته‌های اعتباری مشخص عملیاتی شود. به درستی این انتظار از دولت و بانک مرکزی وجود دارد که به تخصیص حداقل ۵۰ همت برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک اقدام کند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که این شرکت‌ها حدود ۱۰۰همت خسارت دیده‌اند و کمک به آنها ضرورت دارد. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با کمبود منابع روبه‌روست، دولت می‌تواند از گزینه تزریق مرحله‌ای اعتبار به شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک استفاده کند. به نحوی که هم به دولت به لحاظ مالی فشار نیاید و هم این شرکت‌ها حمایت شوند. شرکت‌های دانش‌بنیان و هایتک که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل خسارات سنگینی شده‌اند، نیازمند حمایت ویژه هستند. این شرکت‌ها حدود ۱۰۰ همت خسارت دیده‌اند و ضروری است بانک مرکزی اعتبار جداگانه‌ای برای کمک به آنها در نظر بگیرد. 

 ضرورت تخصیص تسهیلات حمایتی برای دانش‌بنیان‌های آسیب‌دیده
همچنین عبدالغفور امان‌زاده، دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان، در گفت‌و‌گو با «جوان» در رابطه با اهمیت حمایت ویژه دولت از دانش‌بنیان‌ها خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان هایتک حدود ۱۰۰ همت از جنگ تحمیلی اخیر صدمه دیده‌اند و نیازمند حمایت دولت هستند. بنابراین انتظار مجلس از دولت و بانک مرکزی این است که به طور ویژه به این مسئله ورود کند و با اولویت‌بخشی به این بخش، منابع بانکی و حمایتی در راستای بازسازی این شرکت‌های دانش‌بنیان معادل حداقل ۵۰ همت تسهیلات حمایتی تخصیص دهد. 
وی ادامه داد: این یک توقع به‌جاست که بانک مرکزی اعتباری جداگانه حداقل به میزان نصف خسارت وارده به شرکت‌های هایتک دانش‌بنیان در نظر بگیرد. این شرکت‌ها موتور محرکه نوآوری و تولید ارزش در کشور هستند و حمایت از آنها می‌تواند به احیای اقتصاد ملی کمک کند. تزریق مرحله‌ای این اعتبار نیز می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کند که بودجه به دست شرکت‌های واقعاً آسیب‌دیده می‌رسد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ ، اعتبارات ، بانک
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