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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۵
اقتصاد » اخبار کلی

۴۶۸ میلیارد دلار هزینه اضافی سوخت؛ جهان تاوان جنگ علیه ایران را می‌دهد

3 یافته‌های مطالعه‌ای که در هفته جاری منتشر شده است، نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در سراسر جهان در پی اختلال در عرضه ناشی از جنگ تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران، ۴۶۸ میلیارد دلار هزینه اضافی به مصرف‌کنندگان جهان تحمیل کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه «دیلی‌صباح» چاپ استانبول در مطلبی به نقل از «مرکز مطالعات انرژی و هوای پاک/CREA» که نهادی غیرانتفاعی مستقر در فنلاند است و از تلاش‌ها و اقدامات برای کنار گذاشتن سوخت‌های فسیلی حمایت می‌کند، نوشت: طبق پژوهش‌ها مصرف‌کنندگان آمریکایی با به‌دوش کشیدن ۱۶۰ میلیارد دلار هزینه اضافی، بیشترین سهم این بار مالی را متحمل شده‌اند.

به گزارش ایرنا، با این حساب، حدود یک‌سوم افزایش هزینه‌های جهانی ناشی از شوک انرژی که در پی بسته‌شدن عملی تنگه هرمز رخ داده است، به آمریکا مربوط می‌شود. این آمار و ارقام، بازه زمانی از آغاز حملات آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه را شامل می‌شود؛ حملاتی که با واکنش تلافی‌جویانه تهران، قیمت جهانی سوخت را به شدت افزایش داد و هزینه‌های مصرف‌کنندگان را بالا برد.

طبق یافته‌های این مطالعه، چین با ۵۴ میلیارد دلار هزینه اضافی، دومین کشوری بود که بیشترین آسیب را متحمل شد و کانادا با ۱۷ میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار گرفت.

هزینه اضافی تحمیل‌شده بر آمریکایی‌ها تقریبا هشت برابر میانگین جهانی است

این مطالعه نشان می‌دهد که از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، هر آمریکایی به‌طور متوسط ۴۷۱ دلار بیشتر بابت افزایش قیمت سوخت پرداخته؛ رقمی که به طور تقریبی هشت برابر میانگین جهانی، یعنی ۶۰ دلار است.

این مرکز مطالعاتی اعلام کرده است که وابستگی آمریکایی‌ها به خودرو‌های شخصی کم‌بازده‌تر، سفر‌های طولانی‌تر و گذار نسبتا کُند به خودرو‌های برقی باعث شده است که مصرف‌کنندگان این کشور هزینه بیشتری بپردازند. البته میزان تاثیر افزایش قیمت‌ها بر هزینه‌های رانندگان، بسته به نوع خودرو نیز تفاوت چشمگیری داشته است. طبق برآوردها، یک راننده عادی خودرویی بنزینی در آمریکا از ماه مارس تاکنون ۴۴۰ دلار بیشتر برای سوخت هزینه کرده و این در حالی است که افزایش هزینه شارژ خودرو‌های برقی فقط ۱۷ دلار بوده است.

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در تلاش برای توجیه حملات تجاوزکارانه خود به ایران، مدعی شده که افزایش قیمت سوخت هزینه اندکی است که مصرف‌کنندگان باید برای آنچه واشنگتن «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌خواند»، بپردازند؛ (ادعایی که تهران همواره آن را قویا رد و بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تاکید کرده است.) دولت ترامپ همچنین مدعی است که با پایان جنگ، قیمت نفت و سوخت کاهش خواهد یافت و این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که جنگ بسیار طولانی‌تر از پیش‌بینی دولت آمریکا ادامه یافته است.

در این مطالعه برای محاسبه هزینه‌های اضافی، پژوهشگران قیمت سوخت در ماه‌های ژانویه و فوریه را با قیمت‌های ثبت‌شده در ماه‌های بعدی سال مقایسه کردند. طبق این مطالعه که قیمت و میزان مصرف سوخت در ۱۶۹ کشور از ابتدای مارس تا اواسط اکتبر را بررسی کرده است، مصرف‌کنندگان در کانادا، استرالیا، نیوزیلند و بلژیک نیز با افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

کانادا با ۴۲۲ دلار افزایش هزینه به‌ازای هر نفر، دومین رتبه را در میان کشور‌ها داشت و استرالیا با ۳۸۶ دلار در جایگاه بعدی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که کاهش مصرف سوخت می‌تواند میزان آسیب‌پذیری کشور‌ها در برابر شوک‌های قیمتی نفت را محدود کند. با این حال، سهم خودرو‌های برقی از بازار آمریکا به‌تازگی کاهش یافته است؛ به‌طوری که در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶، خودرو‌های برقی تنها ۷.۳ درصد از فروش خودرو‌های جدید در آمریکا را به خود اختصاص دادند؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه پارسال، سه واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق این ارزیابی، سهم خودرو‌های برقی از فروش خودرو‌های جدید در بازه مشابه در چین ۵۷، در اتحادیه اروپا ۳۲ و در نروژ ۹۸ درصد بوده است. به ادعای پژوهشگران این مرکز، کشور‌هایی که از سال ۲۰۲۳ مصرف سوخت خود را کاهش داده‌اند، در محدودسازی آثار مالی افزایش قیمت‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.

برچسب ها: ترامپ ، جنگ ، ایران
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