مصطفی ججلی و فرزاد فرزین در آستانه همکاری

جوان آنلاین: مصطفی ججلی (Mustafa Ceceli)، خواننده مطرح ترکیه، به‌زودی آهنگ جدید خود با نام «Gel Gel | گِل گِل» را با همراهی فرزاد فرزین، خواننده موسیقی پاپ ایران، منتشر می‌کند.

به گزارش تسنیم، شاید همین همکاری موجب شد چندی پیش مصطفی ججلی درباره عشق و علاقه‌اش به ایران، یک استوری منتشر‌کند.

این‌همکاری به گفته صاحب‌نظران حوزه موسیقی، فراتر از یک پروژه هنری است و رنگ‌وبویی از پیوند فرهنگی و عاطفی میان مردمان دو کشور می‌بخشد.

به این‌ترتیب حضور دو هنرمند از دو فضای موسیقایی متفاوت در یک قطعه مشترک، می‌تواند یکی از همکاری‌های خبرساز موسیقی پاپ ایران و ترکیه در عرصه بین‌المللی باشد.