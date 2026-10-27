کد خبر: 1387189
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تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی
سرپرست وزارت نفت:

وزیر خزانه‌داری نگران سوخت آمریکایی‌ها باشد

3 بورد در واکنش به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا به وی توصیه کرد نگران قیمت سوخت در آمریکا باشد.

جوان آنلاین: حمید بورد سرپرست وزارت نفت نوشت: وزیر خزانه‌داری آمریکا به جای توصیه به ایرانیان برای ذخیره سوخت، بهتر است نگران قیمت آن برای مردمش باشد؛ درحالی که دیپلماسی گازی در مسکو در جریان است، آمریکا به‌دنبال گازوئیل می‌گردد. مخاطب بسنت برای ذخیره سوخت باید مردم آمریکا باشند که ماه‌هاست هزینه ماجراجویی ترامپ را می‌دهند.

به گزارش تسنیم، این اظهارات سرپرست وزارت نفت پس از آن بود که اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا که پیش‌تر وعده داده بود اقتصاد ایران ظرف دو هفته به‌طور کامل فرو خواهد پاشید و از آن زمان چندین هفته گذشته است، اکنون در مصاحبه با صهیونیست اینترنشنال گفته است که اقتصاد ایران تا مارس سال آیندهٔ میلادی بیش از ۲۵ درصد کوچک خواهد شد.

وی همچین از مردم ایران خواسته تا برای زمستان سوخت ذخیره کنند.

برچسب ها: وزارت نفت ، حمید بورد ، وزیر خزانه داری آمریکا
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