فراخوان ارسال مقاله به پنجمین کنفرانس ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی

پنجمین کنفرانس ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی با عنوان «برای عدالت علم و فناوری در نظم نوین جهانی و پاسداشت دانشمندان شهید در جنگ تحمیلی سوم»، روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، واقع در سوهانک تهران، برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: این کنفرانس با هدف تبیین ابعاد عدالت علمی و فناوری، بررسی مصادیق آپارتاید علمی، تحلیل پیامدهای تحریم‌های علمی و فناورانه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با تبعیض در عرصه علم و فناوری برگزار خواهد شد.

دبیرخانه کنفرانس از استادان دانشگاه، پژوهشگران، اندیشمندان و دانشجویان دعوت می کند با ارسال مقالات علمی خود در محورهای اعلام‌شده، در توسعه گفتمان عدالت علمی، بررسی چالش‌های پیش‌روی همکاری‌های علمی بین‌المللی و ارائه راهکارهایی برای مقابله با نابرابری‌های علمی و فناورانه مشارکت کنند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است. این کنفرانس نیز روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سالن غدیر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از جزئیات فراخوان می‌توانند به پایگاه اینترنتی مجمع جهانی صلح اسلامی به نشانی www.iwpeace.com مراجعه کنند یا از طریق پست iwpf2008@gmail.comبا دبیرخانه کنفرانس در ارتباط باشند.

همچنین شماره تماس دبیرخانه برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های علاقه‌مندان، ۸۸۵۳۸۲۴۸ می باشد.