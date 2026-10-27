قیمت نفت به ۱۱۴ دلار و ۷۰ سنت رسید

قیمت نفت برنت با کاهش بیش از یک دلاری به ۱۱۴ دلار و ۷۰ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز سه‌شنبه کاهش یافت؛ زیرا احتمال دستیابی به توافقی برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه را کاهش داد. با این حال، نفت برنت همچنان نزدیک به بالاترین سطح خود در ۶ ماه گذشته معامله شد؛ چراکه حملات به عربستان سعودی، امیدها به برقراری ثبات فوری در منطقه را تضعیف کرد.

کاهش قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت

بهای معاملات نفت برنت با بیش از یک دلار کاهش، معادل ۰.۵۷ درصد، به ۱۱۴ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار کاهش، معادل ۱ درصد، در سطح ۱۰۰ دلار و ۷۰ سنت در هر بشکه معامله شد.

حملات جدید مانع افت بیشتر قیمت نفت شد

با این حال، کاهش قیمت نفت محدود ماند؛ زیرا چشم‌انداز صلح همچنان شکننده به نظر می‌رسد و حملات تازه انصارالله علیه عربستان سعودی، یکی از تولیدکنندگان مهم نفت جهان، بر نگرانی‌ها افزوده است.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از سوی یک اندیشکده مستقر در واشنگتن که از سال ۲۰۱۷ حوادث امنیت دریایی در سراسر جهان را رصد می‌کند، ماه اکتبر از نظر شمار حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و آبراه‌های مجاور، بدترین ماه بوده است.

تنگه هرمز در کانون بحران انرژی

جنگ، پیامدهای خود را به سراسر خاورمیانه گسترش داده و تنگه هرمز را به کانون اصلی بحران تبدیل کرده است. پیش از آغاز درگیری‌ها در ماه فوریه، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی انرژی از این آبراه باریک عبور می‌کرد.

هفته گذشته، پس از موجی از حملات ایران به نفتکش‌ها در اطراف تنگه هرمز، قیمت نفت برنت به بیش از ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید؛ سطحی که از ماه آوریل تاکنون مشاهده نشده بود. قیمت برنت روز دوشنبه نیز بار دیگر به محدوده ۱۱۷ دلار رسید.

افزایش تولید گازوئیل در پالایشگاه‌های روسیه

در تحولی دیگر، دو منبع صنعتی نزدیک به این موضوع اعلام کردند پالایشگاه‌های روسیه در ماه اکتبر تولید گازوئیل را افزایش می‌دهند.این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دولت روسیه، در پی توافق کرملین با آمریکا درباره عرضه، سهمیه‌های صادراتی را صادر کرد.