امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ کالابرگ سرپرست خانوارهای با رقم انتهای کد ملی ۷، ۸ و ۹ شارژ شد.

جوان آنلاین: امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ یارانه غیرنقدی خانوارهایی که رقم انتهای کد ملی سرپرستان آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ شد.

در حال حاضر بیش از ۸۷ میلیون نفر از ایرانیان‌ ساکن در کشور مشمول شارژ کالابرگ می‌شوند.

دولت پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان در دی ماه سال گذشته، اعلام کرد، این یارانه را از ابتدای زنجیره تولید (تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان) به انتهای زنجیره (مصرف‌کنندگان) منتقل کرده است تا مانع نشتی این کمک معیشت دولتی شود.

از این‌رو، مبلغ کالابرگ از ۳۵۰ هزار تومان (دهک‌های چهارم تا نهم) و ۵۰۰ هزار تومان (دهک‌های اول تا سوم) به یک میلیون تومان افزایش یافت.

این مبلغ طی چند ماه اخیر با افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی، کفاف زندگی خانوارها را نداده و پس از کش و قوس بسیار، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان برای تعداد محدودی افراد افزایش یافت.

حال شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای تامین اعتبار این افزایش، بنا دارد دوباره کالابرگ گروهی از ایرانیان را حذف کند؛ حذف یارانه حداقلی، در شرایط تورمی اقتصاد که از نگاه اقتصاددانان، نمی‌تواند عملکردی منطقی باشد چرا که در تضاد با شعار دولت برای تامین معیشت و سفره مردم است.