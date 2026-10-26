وزیر نیرو با هدف تقویت دیپلماسی انرژی و گسترش همکاری‌های ایران و بلاروس در حوزه‌های آب، برق، انرژی‌های پاک و خدمات فنی و مهندسی، به دعوت همتای بلاروسی خود عازم این کشور شد.

جوان آنلاین: علی آبادی وزیر نیرو، در گفت‌و‌گو با رسانه ملی، با اشاره به اهداف سفر خود به بلاروس گفت: این سفر فرصتی برای توسعه مناسبات دوجانبه، تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه‌های آب، برق و انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فنی دو کشور است.

به گزارش مهر، وی با اشاره به برگزاری هفته انرژی در بلاروس افزود: هم‌زمان با این برنامه، سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی نیز برگزار می‌شود و هیئت تجاری ایران با همراهی تجار و فعالان اقتصادی در این رویداد حضور خواهد داشت.

وزیر نیرو گفت: در جریان این سفر، علاوه بر رایزنی‌های اقتصادی و بررسی زمینه‌های همکاری مشترک، دیدار‌هایی نیز با شماری از مقام‌های سیاسی کشور‌های حاضر انجام خواهد شد.

علی آبادی با تأکید بر اهمیت دیپلماسی انرژی در توسعه مناسبات بین‌المللی افزود: همکاری در حوزه برق، انرژی‌های پاک، خدمات فنی و مهندسی و تبادل کالا و خدمات از محور‌های مهم تعاملات دو کشور به شمار می‌رود و این سفر می‌تواند زمینه تقویت همکاری‌ها و گسترش حضور فعالان اقتصادی ایران در بازار بلاروس را فراهم کند.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری دو کشور در حوزه برق و انرژی گفت: این تفاهم‌نامه حدود یک سال پیش به تأیید طرفین رسیده است و در این سفر، زمینه‌های پیگیری توافق‌ها و توسعه همکاری‌های مشترک بررسی می‌شود.