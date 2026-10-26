کد خبر: 1387018
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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
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اهدای حق‌التألیف نویسندگان ایرلندی به سالی رونی در حمایت از فلسطین

1 پس از تحریم سالی رونی در بریتانیا، دو نویسنده ایرلندی حق‌التألیف خود را به این نویسنده طرفدار فلسطین بخشیدند

جوان آنلاین: پس از تحریم سالی رونی در بریتانیا، دو نویسنده ایرلندی حق‌التألیف خود را به این نویسنده طرفدار فلسطین بخشیدند. 
به گزارش تسنیم، حمایت‌ها از سالی رونی، نویسنده مشهور ایرلندی و طرفدار حقوق فلسطین، پس از توقف اجباری فروش آثارش در بریتانیا همچنان ادامه دارد. گروه «اقدام فلسطین» در ژوئیه سال گذشته تحت «قانون تروریسم» بریتانیا ممنوع و غیرقانونی اعلام شد. پس از اعمال این ممنوعیت، سالی رونی که کتاب‌هایی همچون «مردم عادی» و «گفت‌و‌گو با دوستان» را در کارنامه دارد، اعلام کرد که از درآمد حاصل از فروش کتاب‌هایش برای حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین» استفاده خواهد کرد. مدتی بعد، سالی رونی اعلام کرد که کتاب‌هایش در بریتانیا از چرخه فروش خارج می‌شوند؛ دلیل این امر حمایت او از گروه اعتراضی «اقدام فلسطین» است که دولت بریتانیا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی غیرقانونی اعلام کرده است. فایبر، ناشر آثار رونی در بریتانیا، در این زمینه اذعان کرده بود که این ممنوعیت منجر به شرایطی شده است که در آن، فایبر نمی‌تواند درآمد‌های حاصل در بریتانیا را بابت آثار سالی رونی به او پرداخت کند. از این رو و با توافق کامل با سالی، تصمیم گرفته‌ایم که دیگر آثار او را در بریتانیا، در هیچ قالبی، عرضه نکنیم. 
در تازه‌ترین اقدام، نویسندگان برگزیده ادبیات کودک در ایرلند و ولز، در اقدامی برای ابراز همبستگی، حق‌التألیف آثار خود را به سالی رونی اهدا کردند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رونی به دلیل حمایتش از گروه «اقدام برای فلسطین»، ناچار به توقف فروش کتاب‌هایش در بریتانیا شد. 
کریس هاتن، نویسنده برگزیده ادبیات کودک ایرلند، گفت با این حمایت، قصد دارد پوچ بودن این وضعیت را نشان دهد؛ وضعیتی که در آن یک نویسنده پرفروش، به خاطر حمایت علنی از یک جریان مقاومت مدنی، نمی‌تواند حق‌التألیف فروش کتاب‌هایش در بریتانیا را دریافت کند. 
هاتن که کتاب‌هایش میلیون‌ها نسخه در سراسر جهان فروش داشته، گفت: می‌خواهم حمایت کامل خود را از سالی رونی اعلام کنم. من که بخش زیادی از وقتم را در بریتانیا می‌گذرانم، شاید نتوانم همان کاری را انجام دهم که او کرده است، اما می‌توانم به جای حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین»، از خود او حمایت کنم. 
وی ادامه داد: به عنوان نویسنده، ما باید بر آزادی بیان متمرکز باشیم؛ این تمام هویت و دغدغه ماست. این اقدام صرفاً نشان‌دهنده همبستگی با نویسنده‌ای است که شجاعانه صدای خود را بلند کرده است. کل این ماجرا یک مضحکه تمام‌عیار است. ارسال پول برای سالی رونی، بُعد دیگری از پوچی به این وضعیت پوچ می‌افزاید؛ این کار در واقع به سخره گرفتن قانون است. 
هاتن گفت که تاکنون دو بار به دلیل در دست داشتن پلاکارد‌هایی که گفته می‌شود در حمایت از گروه «اقدام برای فلسطین» بوده، دستگیر شده است. 
این نویسنده که قصد دارد حق‌التألیف حاصل از فروش کتاب‌هایش در بریتانیا را اهدا کند، گفت: گروه اقدام فلسطین تنها سازمان یا مؤثرترین سازمان در بریتانیاست که توانسته در متوقف کردن ارسال سلاح‌هایی که در نسل‌کشی به کار می‌روند، موفق عمل کند. کاملاً مطمئنم که در سمت درست تاریخ ایستاده‌ام. نیکولا دیویس، نویسنده برگزیده ادبیات کودک در ولز و نویسنده کتاب «روزی که جنگ آمد» (با موضوع کودکی پناهنده از جنگ) نیز در زمینه حمایتش از رونی گفت: «اگر اجازه دهم کودکان غزه کشته و تکه‌تکه شوند و در این باره سکوت کنم، نمی‌توانم ادعا کنم که حامی کودکان ولز هستم.»
وی ادامه داد: مساحت غزه از منطقه «فلینت‌شایر» در ولز هم کمتر است؛ انگار تمام کودکان ولز در آنجا گرد آمده باشند و زیر بمباران قرار بگیرند. بنابراین، من از موضع‌گیری سالی رونی حمایت می‌کنم و به‌زودی، وقتی حق‌التألیف شش‌ماهه کتاب‌هایم به دستم برسد، درآمد حاصل از فروش کتابم، «روزی که جنگ آمد»، را که فروش آن به واسطه درگیری‌ها در اوکراین و فلسطین افزایش یافته است به او اهدا خواهم کرد. 
پیش‌تر پل مسکال و دیزی ادگارجونز، بازیگران سریال تلویزیونی «مردم عادی» که با اقتباس از کتابی به همین نام از سالی رونی ساخته شد و هر دوی آنها را به شهرت رساند، از این نویسنده که انتشار کتاب‌هایش در بریتانیا ممنوع شده است، حمایت کردند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بریتانیا ، نویسنده ، فلسطین
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