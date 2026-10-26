افزایش ملایم قیمت طلا در بازار جهانی

قیمت جهانی طلا درسایه‌کاهش قیمت نفت با افزایش ۰.۱۸ درصدی به ۴ هزار و ۵ دلار رسید.

جوان آنلاین: قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت؛ کاهش بهای نفت نگرانی‌ها درباره تورم را تا حدودی کاهش داده و سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا در اواخر هفته جاری هستند.

قیمت هر اونس طلا با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۴ هزار و ۵ دلار و ۵۱ سنت رسید. این در حالی است که قیمت طلا در معاملات قبلی به پایین‌ترین سطح خود از اواسط ژوئیه رسیده بود.

طلا روز جمعه افت هفتگی ۴ درصدی را ثبت کرد که شدیدترین کاهش هفتگی این فلز گران‌بها از ماه ژوئن تاکنون بود. همچنین، معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۴ درصد افزایش به ۴ هزار و ۲۴ دلار در هر اونس رسید.

کاهش قیمت نفت عامل رشد قیمت طلا

کایل رودا، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی در شرکت کپیتال دات‌کام، گفت: افزایش اخیر قیمت طلا عمدتاً ناشی از کاهش بهای نفت و آرام‌تر شدن نگرانی‌هاست؛ با این حال، با نزدیک شدن به تصمیم کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا در چند روز آینده، ممکن است رشد قیمت طلا محدود شود.

وی افزود: روند معاملات طلا همچنان تابع انتظارات مربوط به نرخ بهره و ریسک‌های ژئوپلیتیکی خواهد بود.

قیمت نفت روز دوشنبه کاهش یافت؛ این در حالی است که بهای نفت در هفته گذشته تا نزدیکی بالاترین سطح خود در حدود شش ماه اخیر افزایش یافته بود. امیدواری‌ها به کاهش درگیری‌ها میان آمریکا و ایران از عوامل افت قیمت نفت بود، هرچند حملات مستمر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی همچنان نگرانی‌ها درباره عرضه نفت را در کانون توجه بازار نگه داشته است.

یک مقام آگاه به رویترز اعلام کرد که میانجی‌گران قطری روز یکشنبه برای کمک به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و با هماهنگی آمریکا، در تهران حضور داشتند.

بازارها در انتظار تصمیم فدرال رزرو

سرمایه‌گذاران در انتظار نشست سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر هستند. داده‌های شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا که یکی از معیارهای اصلی بانک مرکزی برای ارزیابی تورم و دستیابی به هدف ۲ درصدی آن محسوب می‌شود، روز بعد منتشر خواهد شد.

بر اساس ابزار فدواچ گروه بورس شیکاگو، معامله‌گران عمدتاً انتظار دارند فدرال رزرو در نشست این هفته نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. در عین حال، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر از نگاه بازارها به ۷۷ درصد رسیده است.

اگرچه طلا معمولاً به‌عنوان ابزاری برای پوشش ریسک تورم شناخته می‌شود، افزایش نرخ بهره می‌تواند جذابیت این فلز گران‌بها را که سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، برای سرمایه‌گذاران کاهش دهد.

نشانه‌های تداوم فشارهای تورمی در آمریکا

فعالیت کسب‌وکارها در آمریکا طی ماه اکتبر اندکی کند شد، اما تقاضای قدرتمند به شرکت‌ها اجازه داد قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش بیشتر تورم و تداوم آن در ماه‌های آینده باشد.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز قیمت هر اونس نقره نقدی با ۰.۶ درصد افزایش به ۵۴ دلار و ۱۹ سنت رسید. پلاتین با ۰.۲ درصد کاهش، ۱۵۴۸ دلار و ۳۰ سنت معامله شد و پالادیوم نیز با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۰۴۶ دلار و ۲۵ سنت رسید.