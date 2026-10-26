وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به جنگ‌های اخیر گفت: پس از اتفاقات جنگ ۱۲ روزه و توطئه‌های پیچیده دشمنان و همچنین جنگ رمضان، مسئولیت ما در برگزاری برنامه‌های هفته استکبارستیزی سنگین تر شده است.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی وزیر آموزش‌وپرورش، در نشست تشریح برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان که پیش از ظهر امروز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید و حدود پنج هزار معلم شهید اظهار کرد: یاد و خاطره همه این عزیزان، به‌ویژه شهید محمدحسین فهمیده، دانش‌آموز الگو و اسوه ماندگار جامعه دانش‌آموزی کشورمان را گرامی می‌داریم و به ارواح طیبه همه شهدا درود می‌فرستیم.

به گزارش مهر، وی همچنین با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، فرا رسیدن دهه فاطمیه را تسلیت گفت و برای رهبر انقلاب و مسئولان کشور آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

۱۳ آبان؛ قله هفته استکبارستیزی

کاظمی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این هفته تصریح کرد: هفته استکبارستیزی، هفته‌ای ارزشمند با مناسبت‌های مهم تاریخی است که ۱۳ آبان قله و نقطه اوج آن به شمار می‌رود. سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در پی مخالفت ایشان با لایحه کاپیتولاسیون و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره)، از مهم‌ترین مناسبت‌های این هفته است.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: این مناسبت‌ها یادآور مبارزه تاریخی ملت ایران با استبداد و استکبار و نمادی از ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است؛ ازاین‌رو، باید از فرصت هفته استکبارستیزی برای تبیین این مفاهیم و انتقال آن‌ها به نسل جدید به بهترین شکل استفاده کنیم.

جنگ‌های اخیر، مسئولیت تبیین فرهنگ مقاومت را سنگین‌تر کرده است

وی با اشاره به حوادث و تحولات ماه‌های گذشته و جنگ‌های تحمیل‌شده به کشورمان گفت: پس از اتفاقاتی که در جنگ ۱۲ روزه و توطئه‌های پیچیده دشمنان شاهد بودیم و همچنین در جریان جنگ رمضان، مسئولیت ما در برگزاری برنامه‌های هفته استکبارستیزی به‌مراتب سنگین‌تر شده است.

کاظمی با تمجید از مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان افزود: آنچه ملت ایران در این حوادث از خود نشان داد، جلوه‌ای از ایستادگی و مقاومت است؛ مقاومتی که باید با تبیین درست تاریخ انقلاب اسلامی، آرمان‌های شهدا و ارزش‌های ملی و دینی به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی تأکید کرد: باید از این فرصت ارزشمند برای تقویت روحیه استکبارستیزی، زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و ادامه دادن راه آنان بهره ببریم. وظیفه ما این است که در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی، راه شهیدان و راه رهبر شهیدمان را ادامه دهیم و اجازه ندهیم ارزش‌های حاصل از مجاهدت و فداکاری ملت ایران به فراموشی سپرده شود.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت مدارس و جامعه دانش‌آموزی برای تبیین پیام تاریخی ۱۳ آبان و تقویت روحیه مقاومت در نسل جوان تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش، در ادامه نشست تشریح برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با اشاره به افزایش انزجار ملت ایران و افکار عمومی جهان از اقدامات آمریکا اظهار کرد: امروز جامعه جهانی با شگفتی، مقاومت ملت ایران را دنبال می‌کند و این ایستادگی، بار دیگر ابعاد تازه‌ای از واقعیت قدرت‌های استکباری و توان ملت‌ها در مقابله با زیاده‌خواهی آنان را آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه مقاومت ملت ایران پیام‌ها و درس‌های مهمی برای جامعه جهانی دارد، افزود: حوادث اخیر موجب شده است واقعیت‌های تقابل با نظام سلطه روشن‌تر شود و افکار عمومی جهان بیش از گذشته با ماهیت سیاست‌های آمریکا آشنا شود.

جای خالی سخنان قاطع رهبر شهید احساس می‌شود

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز دیدار سال گذشته با رهبر شهید انقلاب، از فقدان ایشان ابراز تأثر کرد و گفت: این روزها برای ما دشوار است؛ چراکه در چنین ایامی در سال گذشته دیداری با رهبر شهیدمان داشتیم و امروز جای آن دیدار و سخنان قاطع، صریح و دشمن‌شکن ایشان به‌شدت احساس می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مرور بیانات رهبر شهید انقلاب درباره ۱۳ آبان اظهار کرد: هنگام بازخوانی سخنان ایشان، هم از عمق و استحکام کلامشان بهره می‌بریم و هم از فقدان آن شخصیت بزرگ احساس اندوه می‌کنیم. با این حال، همین بیانات می‌تواند چراغ راه ما در شناخت مسئولیت‌ها و ادامه مسیر انقلاب اسلامی باشد.

۱۳ آبان؛ روز افتخار و پیروزی ملت ایران

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، بر ضرورت نگاه تاریخی و هویتی به این رویداد تأکید کرد و گفت: ایشان این واقعه را از دو منظر تاریخی و هویتی قابل بررسی می‌دانستند؛ رویدادی که برای فهم درست آن باید هم شرایط تاریخی وقوع آن و هم پیام‌ها و آثارش در شکل‌گیری هویت انقلابی ملت ایران مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی با بازخوانی بخشی از این بیانات افزود: رهبر شهید انقلاب تأکید داشتند که در ارزیابی تاریخی تسخیر سفارت آمریکا، این روز در تاریخ آینده کشور به‌عنوان روزی پرافتخار و پیروزی ملت ایران ثبت خواهد شد؛ روزی که جوانان ایرانی در برابر قدرتی ایستادند که بسیاری از سیاستمداران جهان از آن هراس داشتند و با شجاعت، اقدام خود را به انجام رساندند.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه، با تأکید بر ضرورت بازخوانی دقیق این بیانات در برنامه‌های امسال ۱۳ آبان، بر نقش مدارس، فرهنگیان و دانش‌آموزان در انتقال پیام تاریخی این روز و تبیین فرهنگ استکبارستیزی برای نسل جوان تأکید کرد.