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تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت کاهش یافت

نفت قیمت نفت با کاهش بیش از ۲ دلاری به ۱۱۴ دلار و۶۰ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه، پس از رسیدن به بالاترین سطح نزدیک به شش ماه گذشته در هفته قبل، با امیدواری به کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران افت کرد؛ هرچند تداوم حملات به عربستان سعودی، یکی از تولیدکنندگان کلیدی نفت، همچنان نگرانی سرمایه‌گذاران درباره امنیت عرضه انرژی را حفظ کرده است.

در معاملات امروز بهای نفت خام برنت با ۲ دلار و ۲۱ سنت کاهش، معادل ۱.۸۹ درصد، به ۱۱۴ دلار و ۶۰ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲ دلار و ۲۳ سنت کاهش، معادل ۲.۱۶ درصد، به ۱۰۱ دلار و ۴ سنت در هر بشکه رسید.

قیمت نفت در روز جمعه، در پی حملات انصارالله به عربستان سعودی و افزایش نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی، نزدیک به ۳ دلار افزایش یافته بود. برنت در مجموع هفته گذشته ۶ درصد و وست‌تگزاس اینترمدیت ۲.۳ درصد رشد قیمت را ثبت کردند.

امید به کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا

یک مقام مطلع اعلام کرد میانجی‌گران قطری روز یکشنبه در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و با هماهنگی آمریکا به تهران سفر کردند.

«واندانا هاری»، بنیان‌گذار مؤسسه تحلیل بازار نفت واندا اینسایتس، گفت نگرانی‌ها درباره ازسرگیری درگیری‌های نظامی در خاورمیانه که بخش عمده افزایش قیمت نفت در هفته گذشته را رقم زده بود، صبح دوشنبه تا حدی کاهش یافته است؛ اما این وقفه در تنش‌ها ممکن است موقتی باشد.

وی افزود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان نتوانسته انتظارات بازار درباره احتمال حمله به ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر را از بین ببرد.

هاری تأکید کرد: «بنابراین، انتظار داریم نوسانات بازار همچنان بالا بماند و ریسک‌ها همچنان بیشتر به سمت افزایش قیمت‌ها متمایل باشند.»

تداوم حملات به تأسیسات نفتی عربستان

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، حملات در طول آخر هفته ادامه یافت. حوثی‌های مورد حمایت ایران اعلام کردند روز شنبه فرودگاهی و تأسیسات نفتی در عربستان سعودی را هدف قرار داده‌اند. همچنین عربستان سعودی نیز روز یکشنبه اعلام کرد موشک‌ها و پهپادهای بیشتری را رهگیری کرده است.

پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شده، همچنان بر بازارهای انرژی سایه انداخته است. شرکت‌ها در حال تطبیق فعالیت‌های خود با اختلال در حمل‌ونقل تجاری از طریق تنگه‌های راهبردی هرمز و باب‌المندب هستند؛ اختلالاتی که در پی این درگیری‌ها ایجاد شده است.

ذخیره‌سازی نفت آرامکو در سنگاپور از سال ۲۰۲۷

وزرای انرژی عربستان سعودی و سنگاپور روز دوشنبه اعلام کردند شرکت دولتی نفت عربستان، آرامکو، از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ ذخیره‌سازی نفت خام در سنگاپور را آغاز خواهد کرد.هدف از این اقدام، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین آرامکو در منطقه عنوان شده است.

پریانکا ساچدوا، رئیس بخش تحلیل بازار در شرکت فیلیپ نوا، گفت: اگرچه ریسک‌های مربوط به عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز همچنان به قوت خود باقی است، عقب‌نشینی کنونی قیمت‌ها بیشتر بازتاب‌دهنده تعدیل موقعیت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک است تا بهبود معنادار در وضعیت بنیادی عرضه.

آژانس بین‌المللی انرژی: بازار در سال ۲۰۲۷ به وضعیت پیش از جنگ بازنمی‌گردد

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی، نیز نگرانی‌ها درباره وضعیت عرضه را تأیید کرد.وی روز دوشنبه در یک رویداد صنعتی در سنگاپور گفت انتظار ندارد بازارهای انرژی در سال ۲۰۲۷ به شرایط پیش از جنگ علیه ایران بازگردند.این اظهارات نشان می‌دهد که حتی در صورت کاهش تنش‌های نظامی، آثار اختلال در عرضه و حمل‌ونقل انرژی می‌تواند برای مدتی طولانی بر بازارهای جهانی نفت تأثیر بگذارد.

برچسب ها: نفت ، قیمت نفت ، نفت‌کش
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