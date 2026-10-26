جوان آنلاین: اسماعیل بقایی در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌ها همانند دزدان کارائیب، در صفحه شخصی خود نوشت:

«وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به حمله به کشتی‌ها مدعی شده است: «از زمان جنگ جهانی دوم و دوران دزدان دریایی کارائیب، چنین چیزی ندیده بودیم.»

این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در روز اول می ۲۰۲۶ با افتخار از تصرف کشتی‌های تجاری و غارت محموله‌های نفتی آنها صحبت کرد و گفت: «ما مثل دزدان دریایی‌ هستیم. در واقع، ما نوعی دزد دریایی‌ هستیم.»

شاید رئیس‌جمهور چندان خوشحال نشود وقتی بفهمد وزیر خارجه‌اش این‌قدر زود، آن تفاخر به «دزد دریایی بودن» را فراموش کرده است.»