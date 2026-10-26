کد خبر: 1386820
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۵
سیاست » اخبار کلی
 معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد

سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران؛ رایزنی درباره امنیت منطقه

س معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی از برنامه سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران و برگزاری نشستی مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد؛ نشستی که قرار است با محوریت امنیت منطقه‌ای و بررسی ایده «امنیت درون‌زا» با مشارکت کشورهای منطقه برگزار شود.

جوان آنلاین: معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی از برنامه سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران برای رایزنی درباره امنیت منطقه‌ای خبر داد؛ ابتکاری که بر تقویت همکاری کشورهای منطقه و شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای استوار است.

علی باقری با اشاره به سفر اخیر ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران گفت که وی در دیدار با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از تصمیم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان برای سفر به تهران و حضور در یک نشست مشترک خبر داده است.

بر اساس اظهارات معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، در این نشست حضور خواهند داشت.

این دیدار قرار است فرصتی برای رایزنی میان مقام‌های چهار کشور درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت امنیت در غرب آسیا باشد.

باقری تأکید کرد که محور اصلی این رایزنی‌ها، بررسی مسائل امنیت منطقه‌ای و گفت‌وگو درباره راهکارهای تقویت امنیت توسط کشورهای منطقه خواهد بود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت ملی اظهار داشت که الگوی دفاعی ایران بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های درونی کشور استوار بوده و این تجربه به الگویی برای امنیت‌سازی ملی تبدیل شده است.

وی همچنین بر سیاست راهبردی ایران برای تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تأکید کرد و مقابله با دخالت و نفوذ قدرت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، را از محورهای این رویکرد دانست.

باقری نقش رژیم صهیونیستی در تحولات غرب آسیا را عاملی مخل امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد و گفت ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و تجربیات خود، گام مؤثری برای ایجاد سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای بردارند.

به گفته وی، همکاری میان این چهار کشور می‌تواند در چارچوب ایده «امنیت درون‌زا» به تقویت نقش بازیگران منطقه‌ای در تأمین امنیت غرب آسیا منجر شود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی این ابتکار را حاصل تلاش‌های نیروهای مسلح و ملت ایران دانست و ابراز امیدواری کرد نتیجه رایزنی‌های منطقه‌ای به ایجاد ثبات، آرامش و فراهم شدن زمینه‌های بیشتر برای پیشرفت کشورهای منطقه منجر شود.

برگزاری نشست میان مقام‌های ارشد ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش کشورهای منطقه برای افزایش گفت‌وگوهای امنیتی و یافتن راهکارهای مشترک برای مدیریت چالش‌های غرب آسیا باشد.

برچسب ها: شورای عالی امنیت ملی ، باقری ، عربستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

فصلی جدید در تاریخ ایران

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

ایران به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی است/ فرنگی‌کاران توان تکرار قهرمانی را دارند

مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم

وقتی امریکا در خاکش خاک شد

قیمت طلا روز جمعه ۱ آبان ماه

کارآگاه‌بازی مالباخته سارق سریالی دکه‌ها را به دام انداخت‌

۵ دندان پوسیده در دهان ۶ ساله‌ها!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ آنقدر به زیارت شهدا رفت که سعادت شهادت نصیبش شد
گفت‌و‌گو با مسئول گروهی جهادی در میناب/ زنان مینابی مادرانه پشتیبان رزمندگان هستند 
دربارۀ وعده‌های قطعی پیروزی
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال در مشت ایران
گفت‌وگو با دکتر داریوش صفرنژاد/ تجمعات شبانه امتداد تمدنی ایران است
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار