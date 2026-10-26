معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی از برنامه سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران و برگزاری نشستی مشترک با دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داد؛ نشستی که قرار است با محوریت امنیت منطقه‌ای و بررسی ایده «امنیت درون‌زا» با مشارکت کشورهای منطقه برگزار شود.

جوان آنلاین: معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی از برنامه سفر مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران برای رایزنی درباره امنیت منطقه‌ای خبر داد؛ ابتکاری که بر تقویت همکاری کشورهای منطقه و شکل‌گیری سازوکارهای امنیتی بدون دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای استوار است.

علی باقری با اشاره به سفر اخیر ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران گفت که وی در دیدار با سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از تصمیم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان برای سفر به تهران و حضور در یک نشست مشترک خبر داده است.

بر اساس اظهارات معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، در این نشست حضور خواهند داشت.

این دیدار قرار است فرصتی برای رایزنی میان مقام‌های چهار کشور درباره تحولات منطقه‌ای و راه‌های تقویت امنیت در غرب آسیا باشد.

باقری تأکید کرد که محور اصلی این رایزنی‌ها، بررسی مسائل امنیت منطقه‌ای و گفت‌وگو درباره راهکارهای تقویت امنیت توسط کشورهای منطقه خواهد بود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در حوزه امنیت ملی اظهار داشت که الگوی دفاعی ایران بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های درونی کشور استوار بوده و این تجربه به الگویی برای امنیت‌سازی ملی تبدیل شده است.

وی همچنین بر سیاست راهبردی ایران برای تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه تأکید کرد و مقابله با دخالت و نفوذ قدرت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، را از محورهای این رویکرد دانست.

باقری نقش رژیم صهیونیستی در تحولات غرب آسیا را عاملی مخل امنیت و ثبات منطقه توصیف کرد و گفت ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه می‌توانند با تکیه بر ظرفیت‌ها و تجربیات خود، گام مؤثری برای ایجاد سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای بردارند.

به گفته وی، همکاری میان این چهار کشور می‌تواند در چارچوب ایده «امنیت درون‌زا» به تقویت نقش بازیگران منطقه‌ای در تأمین امنیت غرب آسیا منجر شود.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی این ابتکار را حاصل تلاش‌های نیروهای مسلح و ملت ایران دانست و ابراز امیدواری کرد نتیجه رایزنی‌های منطقه‌ای به ایجاد ثبات، آرامش و فراهم شدن زمینه‌های بیشتر برای پیشرفت کشورهای منطقه منجر شود.

برگزاری نشست میان مقام‌های ارشد ایران، عربستان، پاکستان و ترکیه می‌تواند نشانه‌ای از تلاش کشورهای منطقه برای افزایش گفت‌وگوهای امنیتی و یافتن راهکارهای مشترک برای مدیریت چالش‌های غرب آسیا باشد.