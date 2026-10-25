وعده مارین لوپن در صورت پیروزی در انتخابات فرانسه

جوان آنلاین: مارین لوپن، رهبر جناح راست فرانسه که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه پیشتاز است، شامگاه یکشنبه طی اولین تجمع انتخاباتی در شهر اورلئان عنوان کرد: کشور ما به همه فرزندانش نیاز دارد. به شما دوستانم می‌گویم، ما جوانان خود را در ماجراجویی‌های نظامی عجولانه یا غیرمسئولانه و مطمئنا در جنگ‌های دیگران به کام مرگ نخواهیم فرستاد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه در ادامه تاکید کرد: من در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده، حاکمیت قانون را احیا می‌کنم. درباره مخالفان سیاسی خود می‌گویم که ما در پایان دنیا زندگی نمی‌کنیم، بلکه پایان یک دنیا، دنیای آنها را تجربه می‌کنیم.

لوپن با هدف القای خوش‌بینی در روز‌های پرتنش و اعتراضات فرانسه، سخنرانی خود را حول محور یک «رنسانس ملی» بنا کرد و گفت: فرانسه در حال گذراندن دوره‌ای از آشوب است، اما اگر دیدگاه من در مورد امنیت، رفاه و نوسازی را بپذیرید، قوی‌تر از قبل ظاهر خواهیم شد. ما می‌گوییم که اوضاع قبلا خوب بود، فردا بهتر خواهد شد!

او همچنین وعده داد که موضعی سختگیرانه در مورد مهاجرت اتخاذ کند و در عین حال متعهد شد که کنترل مرز‌ها را احیا، مجرمان خارجی را به‌طور خودکار اخراج و با باند‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد کند.

این درحالیست که خود مارین لوپن نیز پس از محکومیت به اختلاس بودجه پارلمان اروپا، ممکن است مجبور شود با پوشیدن «مچ‌بند» در مبارزات انتخاباتی شرکت کند اگرچه او به حکم دادگاه اعتراض کرده است.