کد خبر: 1386817
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

وعده مارین لوپن در صورت پیروزی در انتخابات فرانسه

6 یکی از نامزد‌های پیشتاز برای ریاست‌جمهوری آینده فرانسه وعده داد که در صورت پیروزی، هرگز اجازه نخواهد داد که نیرو‌های فرانسوی وارد جنگ‌های خارجی شوند.

جوان آنلاین: مارین لوپن، رهبر جناح راست فرانسه که در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه پیشتاز است، شامگاه یکشنبه طی اولین تجمع انتخاباتی در شهر اورلئان عنوان کرد: کشور ما به همه فرزندانش نیاز دارد. به شما دوستانم می‌گویم، ما جوانان خود را در ماجراجویی‌های نظامی عجولانه یا غیرمسئولانه و مطمئنا در جنگ‌های دیگران به کام مرگ نخواهیم فرستاد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، نامزد ریاست‌جمهوری فرانسه در ادامه تاکید کرد: من در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده، حاکمیت قانون را احیا می‌کنم. درباره مخالفان سیاسی خود می‌گویم که ما در پایان دنیا زندگی نمی‌کنیم، بلکه پایان یک دنیا، دنیای آنها را تجربه می‌کنیم.

لوپن با هدف القای خوش‌بینی در روز‌های پرتنش و اعتراضات فرانسه، سخنرانی خود را حول محور یک «رنسانس ملی» بنا کرد و گفت: فرانسه در حال گذراندن دوره‌ای از آشوب است، اما اگر دیدگاه من در مورد امنیت، رفاه و نوسازی را بپذیرید، قوی‌تر از قبل ظاهر خواهیم شد. ما می‌گوییم که اوضاع قبلا خوب بود، فردا بهتر خواهد شد!

او همچنین وعده داد که موضعی سختگیرانه در مورد مهاجرت اتخاذ کند و در عین حال متعهد شد که کنترل مرز‌ها را احیا، مجرمان خارجی را به‌طور خودکار اخراج و با باند‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد کند.

این درحالیست که خود مارین لوپن نیز پس از محکومیت به اختلاس بودجه پارلمان اروپا، ممکن است مجبور شود با پوشیدن «مچ‌بند» در مبارزات انتخاباتی شرکت کند اگرچه او به حکم دادگاه اعتراض کرده است.

برچسب ها: مارین لوپن ، فرانسه ، جنگ های خارجی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

قطعی کابل‌ها قطعی شد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

خالی‌فروشی ارز با سوئیفت جعلی

پزشکیان: امریکا تعهد ندارد مثل همان برجام!

بحران هرمز کف خیابان‌های اروپا

پزشکیان: روستا و عشایر، ریشه‌های اصیل هویت فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز هستند

«آسانی» برای استقلال سخت شد!

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

درمانده و بی‌نقشه

اخطار جدی نیروی دریایی سپاه به آمریکا

عذرخواهی گولر از‌ام‌باپه به خاطر دزدین گلش

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

آحارونوت مدعی شد: حماس تل‌آویو را به تکرار ۷ اکتبر تهدید کرد

نبیه بری: وحدت داخلی تنها سلاح لبنان برای حفاظت از کشور است

نماینده ایران در اسکار راهی اسپانیا می‌شود

اعلام شش کاندیدای نهایی انتخابات فدراسیون تیراندازی

هشدار تایلند و مالزی به شهروندانشان درباره سفر به کشور‌های اروپایی ناآرام

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ تا فردا شب اعمال می‌شود

حضوری پررنگ در دریا و ساحل داریم/ به بلوغ خوبی در حوزه پهپاد‌ها رسیده‌ایم

نقاب مبارزه قومیتی بر چهره تروریسم نیابتی

هر اقدامی علیه ایران هزینه دارد؛ برای مرحله بعدی جنگ آماده‌ایم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

یارانه ۳۰۰ هزار تومانی به حساب‌ها نشست

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

سردارعزیزی: پاسخ بعدی به دشمن سنگین‌تر و دردناک‌تر خواهد بود

پیگیری حقوقی و بین‌المللی شهادت رهبر انقلاب و شهدای حملات اخیر با جدیت دنبال شود

آموزش برای همه، فرصت برای برخی!

عراقچی: امریکا تمایلی به تفاهم ندارد

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

فصلی جدید در تاریخ ایران

مقاومت ملت ایران توطئه‌های دشمن را به بن‌بست رسانده است

حتی ذره‌ای و هیچ تردیدی!

خروج از «نه جنگ نه صلح» با مذاکره نمی‌شود

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تفرقه افکنی پشت بی‌اخلاقی پنهان نماند

مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم

ترامپ در مثلث مرگ

زمین‌گیر شدن ۲۲۴ باند سرقت و ۳۹ باند مواد مخدر

استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!

تاریخ را که بدزدند باخته‌ایم

ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!

مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان
همایش «ایران قوی؛ حماسه اقتدار، پیروزی عدالت برای بیماران پروانه‌ای»
 درس‌خواندن‌هایی که اعتبار ندارد
تغییر محاسبات دشمن راه خروج از «نه جنگ نه صلح»
امید تازه برای بقای یوز ایرانی/ «خورشید» دوباره مادر شد
آموزش برای همه، فرصت برای برخی!
تحلیل معاون سیاسی و سخنگوی سپاه از آخرین تحولات/ قطعی کابل‌ها قطعی شد
استفاده از زبان فارسی مطلوب نیست!
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار