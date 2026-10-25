کد خبر: 1386814
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۴۲
بين‌الملل » اخبار كلی

حمله ترامپ به السید در آستانه سفر به میشیگان

6 رئیس جمهوری آمریکا در آستانه سفر به ایالت میشیگان، به عبدالرحمان محمد السید حمله و اعلام کرد چنین فردی هرگز نباید وارد کنگره آمریکا شود.

جوان آنلاین: از سی ان ان، دونالد ترامپ روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود در تروث سوشال اعلام کرد که برای مقابله با السید به میشیگان می‌رود.

به گزارش ایرنا، وی ادعا کرد دیدگاه‌های السید با منافع آمریکا در تضاد است و فردی با چنین مواضعی نباید اجازه حضور در ساختمان کنگره آمریکا در واشنگتن را داشته باشد.

در پیام ترامپ آمده است: راهی میشیگان هستم تا با یک عضو جهادی گروه اخوان‌المسلمین مبارزه کنم. او مردی است که هرگز نباید اجازه یابد قدم در تالار‌های ساختمان عظیم و زیبای کنگره ما در واشنگتن دی‌سی بگذارد.

وی مدعی شد: هر آنچه او به آن باور دارد، برای کشور ما زیان‌بار است. این کشور اکنون بی‌شک «پررونق‌ترین» نقطه در سراسر جهان است! به لطف من، صنعت خودروسازی وضعیتی بهتر از هر زمان دیگری دارد و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی در سراسر کشور به‌ویژه در میشیگان در حال احداث و توسعه هستند.

ترامپ ادامه داد: من پایگاه نیروی هوایی «سلفریج» (Selfridge) را زمانی که دموکرات‌های نادان قصد تعطیلی آن را داشتند نجات دادم و با این اقدام هزاران شغل و همچنین اعتبار ناشی از وجود چنین مرکزی را نجات دادم. چنین اقدامی تنها از عهده‌ی من برمی‌آمد «عبدالرحمن محمد السید» می‌خواهد کشور ما تحت قوانین «شریعت» قرار گیرد. اگر روزی چنین اتفاقی رخ دهد، او باید به عنوان اولین نفر محاکمه شود.

به گزارش ایرنا، «عبدل السید» با پیروزی در انتخابات مقدماتی مجلس سنای آمریکا از ایالت میشیگان، پرچم جریان ترقی‌خواه دموکرات‌ها را در یکی از مهم‌ترین رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بالا برده است و اکنون در خط مقدم نبرد با جمهوری‌خواهان برای تصاحب کرسی‌ای قرار دارد که می‌تواند در تعیین کنترل سنا و مسیر سیاسی واشنگتن نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.

انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) در ایالات متحده آمریکا برگزار خواهد شد و افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ ایران و کاهش محبوبیت ترامپ، حزب جمهوری‌خواه را نگران شکست مفتضحانه در این انتخابات کرده است.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، ایالت میشینگان
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