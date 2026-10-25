عصر یکشنبه همزمان با پرواز هواپیما‌های شناسایی و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه صدای انفجار‌های بلندی در حومه دمشق، پایتخت سوریه شنیده شد که همزمان با آن ستون‌هایی از دود از جاده بین «الکسوه» و «صحنایا» به هوا برخاست.

جوان آنلاین: پایگاه اطلاع رسانی دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه با اعلام این خبر افزود: طبق اطلاعات محلی دریافت شده توسط این دیده‌بان، کمی قبل از وقوع یکی از انفجار‌ها در نزدیکی یک پادگان نظامی که محل استقرار یک هنگ پدافند هوایی بود، صدایی شبیه به شلیک موشک شنیده شد.

به گزارش ایرنا، دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه افزود که ماهیت و منبع انفجار‌ها نا مشخص است.

بر اساس این گزارش، این اتفاق همزمان با پرواز هواپیما‌های شناسایی و پهپاد‌های رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه رخ داده است.

دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه اضافه کرد: گزارش‌های متناقضی در مورد علت انفجار‌ها منتشر شده است، از احتمال حمله هوایی گرفته تا انفجار مهمات منفجر نشده در منطقه‌ای نزدیک.

به نوشته پایگاه خبری دیده‌بان موسوم به حقوق بشر سوریه هنوز هیچ اطلاعات تایید شده‌ای در مورد تلفات یا خسارات مادی احتمالی دریافت نشده است.