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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۵
بين‌الملل » اخبار كلی

وحشت صهیونیست‌ها از تجهیز ارتش مصر به جنگنده‌های پیشرفته

6 رسانه‌های اسرائیلی استقرار جنگنده‌های چندمنظوره «رافال» توسط مصر در جبهه شرقی این کشور را نگران کننده توصیف کرده و گفتند که این مسئله برای پوشش تنش منطقه‌ای و تقویت بازدارندگی این کشور است.

جوان آنلاین: وب‌سایت خبری اسرائیلی «ناتسیو نت» گزارش داد مصر دارای زیرساخت‌های بسیار پیشرفته و مدرنی در پایگاه‌های نیروی هوایی خود است؛ لذا این فرضیه که مصر بهترین جنگنده‌های خود را «تنها به دلیل نبود پایگاه‌های مناسب در دیگر مناطق، در جبهه اسرائیل قرار می‌دهد، از نظر واقعی و لجستیکی نادرست است».

به گزارش فارس، این رسانه صهیونیستی همچنین اذعان کرد، ناوگان جنگنده‌های مدرن مصر و در رأس آنها «داسو رافال» تنها به یک جبهه محدود نمی‌شود و استقرار آنها نشانگر یک راهبرد پیچیده بازدارندگی چندجبهه‌ای، استقلال سیاسی و نمایش قدرت منطقه‌ای است که فرتر از مرز‌های فلسطین اشغالی گسترش می‌یابد.

بنا بر این گزارش، پایگاه اصلی جنگنده‌های رافال مصری، پایگاه هوایی «جبل الباسور» است که از نظر جغرافیایی در شمال غربی قاهره، در عمق خاک مصر و در فاصله‌ای زیاد از شبه‌جزیره سینا و مرز‌های فلسطین اشغالی قرار دارد.
ناتسیو نت خبر داد که رافال یک جنگنده چندمنظوره با شعاع عملیاتی رزمی بسیار گسترده (حدود دو هزار کیلومتر) است؛ مسئله‌ای که به آن اجازه می‌دهد از مرکز مصر به پرواز درآمده و تمام حوزه‌های مورد اهتمام این کشور از جمله لیبی در غرب، دریای مدیترانه، دریای سرخ و شبه‌جزیره سینا را پوشش دهد.

به گزارش این وبسایت، نیروی هوایی مصر شبکه گسترده‌ای شامل ده‌ها پایگاه هوایی فعال در سراسر کشور را مدیریت می‌کند؛ مانند پایگاه‌های «مرسی مطروح» و «سیدی برانی» در غرب در برابر لیبی یا پایگاه «اسوان» در جنوب.

بنا بر این گزارش، مصر میلیارد‌ها دلار در توسعه این زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کرده، از جمله احداث پایگاه‌های پیشرفته مانند پایگاه استراتژیک «برنیس» در ساحل دریای سرخ. در این پایگاه ارتش مصر می‌تواند از مدرن‌ترین جنگنده‌ها استفاده کند.

این رسانه اسرائیلی همچنین تصریح کرد، تقویت نیروی هوایی مصر تنها جبهه اسرائیل را هدف قرار نداده، بلکه از چند انگیزه استراتژیک گسترده‌تر ناشی می‌شود که مهم‌ترین آنها دکترین «بازدارندگی فعال» و «استقلال استراتژیک» است. مصر هدف خود را عدم اتکا به یک کشور پشتیبان واحد مانند آمریکا تعیین کرده است؛ از این رو، خرید رافال از فرانسه به مصر این امکان را می‌دهد تا بدون محدودیت‌های آمریکا، به سامانه‌های راداری و موشکی پیشرفته دست یابد.

در ادامه این گزارشتأکید شد، مصر خود را یک بازیگر کلیدی می‌داند که باید در برابر تهدیدات متنوعی نظیر درگیری‌ها و بی‌ثباتی در لیبی، تهدیدات علیه دریانوردی در دریای سرخ و باب‌المندب از سوی انصارالله، و تنش استراتژیک با اتیوپی بر سر سد النهضه، اقتدار خود را نشان دهد.

این رسانه در پایان نوشت، با وجود حفظ یک پیمان صلح پایدار و همکاری‌های امنیتی با اسرائیل، دکترین نظامی سنتی مصر همچنان به ارتش اسرائیل به عنوان معیار اصلی توانمندی فناورانه می‌نگرد و در حالی که اسرائیل به جنگنده‌های مدرن F-۳۵ مجهز می‌شود، مصر نمی‌تواند به میزان زیادی عقب بماند.

برچسب ها: صهیونیست ها ، ارتش مصر ، جنگنده های پیشرفته
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