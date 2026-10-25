کد خبر: 1386808
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تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار مجدد آمریکا به شهروندان خود درمورد استفاده از فرودگاه‌های عربستان

3 در پی حملات موشکی و پهپادی ارتش یمن، سفارت آمریکا در عربستان بار دیگر به شهروندان این کشور درباره احتمال حملات بیشتر به فرودگاه‌های عربستان هشدار داد.

جوان آنلاین: از تارنمای سفارت آمریکا در عربستان، در این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شده تاکید شده است که درگیری‌های کنونی «ممکن است به‌سرعت از محدوده فعلی فراتر رفته و گسترش یابد.»

به گزارش ایرنا، سفارت آمریکا از شهروندان آمریکایی خواست هنگام استفاده از فرودگاه‌های عربستان بسیار احتیاط کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: کارمندان دولت آمریکا که در عربستان سعودی مشغول به کار هستند، برای استفاده از هرگونه فرودگاهی در عربستان سعودی نیازمند کسب مجوز ویژه از مقامات ارشد هستند. وزارت امور خارجه آمریکا دستور داده است که از تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، کارمندان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنان، به دلیل خطرات امنیتی، خاک عربستان سعودی را ترک کنند.

سفارت آمریکا در پایان به شهروندان آمریکایی هشدار داد که وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرده «فیلم برداری، انتشار یا به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به مقابله با موشک‌ها و پهپاد‌ها و مناطق برخورد آنها، افراد را در معرض پیگرد قانونی قرار می‌دهد.»

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

برچسب ها: آمریکا ، ارتش یمن ، عربستان سعودی
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