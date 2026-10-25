جوان آنلاین: بر اساس گزارش‌های وزارت دارایی اوکراین، اگر درگیری با روسیه ادامه یابد، هزینه‌های نظامی اوکراین در سال ۲۰۲۷ به ۴۷۳ میلیون دلار در روز خواهد رسید.

به گزارش تسنیم، این رقم تنها به هزینه‌های نظامی اشاره دارد؛ یعنی هزینه‌های مربوط به پرداخت‌ها به نظامیان در حال خدمت و خرید تجهیزات نظامی، مهمات و اقلام مورد نیاز.



بر اساس این گزارش، این رقم شامل هزینه‌های اجتماعی برای حمایت از نظامیان پیشین و خانواده‌های کشته‌شدگان در عملیات، ساخت استحکامات (اگر توسط وزارت دفاع انجام نشود) یا هرگونه هزینه دولتی دیگر نمی‌شود. کل هزینه‌های نظامی برای سال نزدیک به ۱۷۳ میلیارد دلار خواهد بود.



در سال ۲۰۲۶، هزینه‌های نظامی اوکراین به‌طور میانگین حدود ۳۰۰ میلیون دلار در روز بود.