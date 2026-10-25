جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره یمن، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تاکید بر اینکه حمل و نقل دریایی در تنگه باب المندب امن است، افزود: آنچه امنیت این تنگه را تهدید می‌کند، تبدیل باب المندب توسط نظام سعودی به منطقه جنگی است و جامعه بین‌المللی باید این اقدام را محکوم کند.

به گزارش ایرنا، وی در بیانیه‌ای به مناسبت یکصدمین روز از آخرین تشدید تنش‌های عربستان علیه یمن و مقاومت مردم این کشور علیه متجاوز، گفت که یمن گزینه‌های متنوع و غیرمنتظره‌ای برای بازپس‌گیری حقوق خود دارد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود که یمن با توکل به خدا، اطمینان به یاری او و اعتقاد به حقانیت آرمان خود، به راه خود ادامه خواهد داد و از بازپس‌گیری این حقوق عقب نشینی نخواهد کرد.

المشاط با استقبال از ابتکار موسسه دینی الازهر مصر، گفت که صنعا از هرگونه ابتکاری در این زمینه استقبال می‌کند و در صورت وجود اراده واقعی از سوی میانجیگران و طرف‌های درگیر، احتمال موفقیت آن بالا است.

وی تاکید کرد که گزینه صلح کم هزینه‌تر، موثرتر و پایدارتر است.

خاطرنشان می‌شود که پیشتر موسسه دینی الازهر مصر ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان، علما و دانشمندان و خیرخواهان و دلسوزان کشور‌های اسلامی و عربی شد تا با میانجیگری برای حل و فصل اختلافات، بحران‌ها و خاموش کردن آتش درگیری‌های موجود، نزدیک کردن دیدگاه‌ها، پایان دادن به اختلافات موجود میان فرزندان دین و امت واحد تلاش و از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن بار دیگر بر موضع اصولی و دینی تزلزل‌ناپذیر این کشور در حمایت از مردم فلسطین و پایبندی به آرمان اصلی امت اسلامی یعنی فلسطین و مسجدالاقصی تاکید کرد و خواستار تشکیل یک ائتلاف اسلامی برای مقابله با خطرات و تهدیدات پیش روی امت اسلامی و در راس آنها دشمن صهیونیستی و پروژه آمریکایی و حل و فصل اختلافات و درگیری‌های بین کشور‌های اسلامی، تحکیم اصول برادری و وحدت اسلامی و گشودن راه‌هایی برای نزدیکی و همکاری کشور‌های اسلامی در همه زمینه‌ها شد.

وی افزود: دروغ پردازی‌ها و تهمت‌های مکرر نظام سعودی علیه یمن، به ویژه هدف قرار دادن مدینه، نشان دهنده وضعیت ناتوانی و شکست این نظام جنایتکار است که طبق نقشه‌های صهیونیستی عمل می‌کند.

المشاط، نظام عربستان سعودی را مسئول کامل هرگونه حمله به مکه مکرمه، زائران مسجدالحرام یا مدینه و مسجدالنبی و هرگونه تلاش برای نسبت دادن این جنایت به مردم مسلمان یمن دانست و تاکید کرد که در صورت وقوع چنین حماقتی، امت اسلامی، علما، مردم، نخبگان و جوانان آن و در راس آنها مردم با ایمان و خردمند و مسلمان یمن ساکت نخواهند نشست و با تمام وسایل ممکن، موضع قاطع و عملی در دفاع از مکه مکرمه و مدینه منوره و اماکن مقدس اتخاذ خواهند کرد.

وی با اشاره به آیه ۱۹۴ سوره بقره گفت: «ما در جمهوری یمن یک آرمان عادلانه و برحق داریم و آن پایان دادن به محاصره و تجاوز ظالمانه سعودی‌ها علیه کشورمان است که ۱۲ سال است ادامه دارد و ما مشروعیت موضع خود را بر کتاب خدا، قرآن کریم، و مطابق با این فرموده خداوند متعال «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» (پس هر که بر شما تعدی کند، پس به همان شیوه‌ای که بر شما تعدی کرده، بر او تعدی کنید) بنا نهاده‌ایم.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن افزود: «بنابراین، ما با تمام ابزار‌های موجود برای پایان دادن به تجاوز و محاصره اقدام می‌کنیم و از تمام تلاش‌ها و کوشش‌های عادلانه و منصفانه‌ای که منجر به پایان دادن به محاصره و تجاوز ظالمانه سعودی‌ها علیه مردم عزیز یمن، رسیدگی به پرونده‌های انسانی و جبران خسارات وارده به مردم یمن در نتیجه این تجاوز وحشیانه و احترام به حاکمیت و استقلال کشور مطابق با اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی شود، استقبال می‌کنیم.»