کرملین از احتمال دیدار پوتین و ترامپ در چین خبر داد

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است در حاشیه اجلاس «اپک» (APEC) که قرار است روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر در شنژن چین برگزار شود، گفت‌و‌گو‌های دوجانبه‌ای داشته باشند.

به گزارش مهر، پسکوف افزود که برگزاری یک نشست سه‌جانبه با حضور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، نیز در دست بررسی است و در حال حاضر هر دو گزینه «روی میز» قرار دارند.

وی اضافه کرد که هنوز توافق نهایی حاصل نشده، اما مسکو امیدوار است که این دیدار‌ها انجام شوند.

این در حالیست که یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه پیش‌تر گفته بود که چین در حال تدارک برای یک نشست سه‌جانبه احتمالی است.

آخرین دیدار حضوری پوتین و ترامپ در ماه اوت ۲۰۲۵ در انکوریج واقع در آلاسکا، برگزار شده بود.