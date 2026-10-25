جوان آنلاین: وب سایت خبری و اقتصادی عبری زبان آیس اعلام کرد: با نزدیک شدن به موعد انتخابات کنست (پارلمان)، حملات سایبری علیه مراکز رسمی ۸۲ درصد افزایش یافته است که حجم زیادی از آن متوجه سایت‌های کنست، دفتر نخست وزیر و بانک مرکزی اسرائیل است، این در حالی است که برخی از آمار از افزایش ۱۱۰ درصدی تهدید‌های هکر‌ها به افشای اطلاعات خصوصی مسئولین و نامزد‌های انتخابات حکایت دارد.

به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است: در آستانهٔ انتخابات اسرائیل که قرار است این هفته، روز سه‌شنبه برگزار شود، افزایش چشمگیری در فعالیت‌های سایبری متخاصمانه علیه اسرائیل مشاهده شده است.

این امر با افزایش تلاش‌های فیشینگ، افشای اطلاعات و آمادگی گروه‌های هک برای از کار انداختن وب‌سایت‌های دولتی همراه بوده است.

این موارد بر اساس مطالعهٔ جدیدی که شرکت امنیت سایبری «چک پوینت» با استناد به پایش حملات، کانال‌های تلگرام و انجمن‌های دارک‌وب انجام داده، به دست آمده است.

بر اساس این مطالعه، یکی از موسسات در اسرائیل در هفته‌های نخست ماه اکتبر، به‌طور میانگین شاهد ۲۷۰۰ حملهٔ سایبری در هفته بوده که نشان‌دهندهٔ افزایش ۵۵ درصدی نسبت به دورهٔ مشابه سال گذشته است. بخش دولتی نیز میانگین ۲۳۰۰ حمله در هفته را ثبت کرده که با رشد ۸۲ درصدی همراه بوده است.

اما بیشترین افزایش در بخش‌های انرژی و زیرساخت ثبت شده است؛ جایی که تعداد حملات با ۱۰۷ درصد افزایش، به حدود ۳۹۰۰ حمله در هفته رسیده است.

جعل وب‌سایت‌ها و جا زدن آنها به جای خدمات رسمی، تهدید دیگری را تشکیل می‌دهد. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، پژوهشگران شرکت چک پوینت بیش از ۱۲۰۰ وب‌سایت جدید مرتبط با انتخابات اسرائیل را شناسایی کردند که از هر ۴۷ سایت، یک مورد به عنوان بدافزار مشکوک طبقه‌بندی شده است. از جمله این موارد، یک سایت فیشینگ بوده که خود را به عنوان سامانهٔ اطلاعات رای‌دهندگان جا زده و از کاربران خواسته است اطلاعات شخصی خود از جمله شماره‌های شناسایی، نشانی‌ها و آدرس‌های ایمیل را تایید کنند.

در همین حال، از ابتدای اکتبر وقوع حدود ۸۷ حملهٔ سایبری به اهدافی در اسرائیل تایید شده که هدف بیشتر آنها از کار انداختن وب‌سایت‌ها یا تخریب محتوای آنها بوده است، (که بسیاری از آنها موفقیت آمیز بود، اما رژیم صهیونیستی حاضر به اعتراف به این مسئله نیست).

این سایت همچنین فاش کرد طی ۱۰ روز گذشته، افزایش در انتشار مطالبی مشاهده شده که ادعا می‌شود از طریق این حملات به دست آمده‌اند؛ (و نشان از موفقیت این حملات دارد) از جمله این موارد اخطار به مقامات و نامزد‌های انتخاباتی برای فروش اطلاعات شخصی لو رفته آنها و حتی تهدید به افشای اطلاعات حساس مربوط به تاسیسات نظامی هم در دارک وب دیده می‌شود.

این آمادگی در دارک‌وب نیز مشهود است: حجم گفت‌و‌گو‌ها دربارهٔ اسرائیل و انتخابات در میان گروه‌های مهاجم در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. از جمله سایت‌هایی که به عنوان اهداف احتمالی حملات منع خدمت (DoS) از آنها یاد شده می‌توان به کنست، دفتر نخست‌وزیر، پلیس، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اسرائیل اشاره کرد. البته ذکر نام این سایت‌ها لزوماً به معنای مورد حمله قرار گرفتن واقعی آنها نیست.

آیس بعد از آن به اقدامات گروه هکری حنظله اشاره و ضمن نسبت دادن آن به ایران مدعی شد این گروه هم با نزدیک شدن به زمان انتخابات دامنه حملات خود را تشدید کرده است.

علاوه بر این، پایگاه داده‌ای که در سال ۲۰۲۰ لو رفته بود و شامل حدود ۶.۵ میلیون رکورد از رای‌دهندگان اسرائیلی است، بار دیگر برای فروش عرضه شده است.

همچنین اطلاعات مربوط به ۳۸ هزار سرباز و افسر پلیس به عنوان افشاگری جدید ارائه شده، اگرچه این اطلاعات پیش‌تر در سال ۲۰۲۵ فاش شده بود. از این اطلاعات می‌توان در عملیات جعل هدفمند و گمراه‌کردن رای‌دهندگان استفاده کرد.