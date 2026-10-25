پیام المشاط به مردم یمن و امت اسلام در یکصدمین روز نبرد با رژیم سعودی

جوان آنلاین: مهدی المشاط رئیس جمهور یمن در پیامی خطاب به ملت این کشور و امت اسلام به مناسبت گذشت بیش از ۱۰۰ روز از آغاز نبرد رفع محاصره و معادله تشدید حمله در برابر تشدید حمله با رژیم سعودی تاکید کرد که این مرحله، مرحله‌ای از مراحل جهاد و مقاومت مردم عزیز یمن در طول ۱۲ سال از صبر عظیم است.

به گزارش تسنیم، وی خاطر نشان کرد که این مرحله، مرحله‌ای از نصرت و تأیید الهی و پیروزی وعده‌داده‌شده در برابر تجاوز و محاصره ظالمانه سعودی است.

المشاط ادامه داد: ملت عزیز یمن بامداد ۲۶ مارس ۲۰۱۵ میلادی با تجاوزی غافلگیرانه و خائنانه به سرکردگی رژیم سعودی و با جنگنده‌های آمریکایی و غربی علیه منازل و تمام تأسیسات بدون هیچ توجیهی رو‌به‌رو شد.

وی اظهار داشت: در رویارویی با تجاوز و محاصره ظالمانه، تلاش‌ها یکپارچه شد؛ قبایل در کنار نیرو‌های مسلح و امنیتی قرار گرفتند و کارمندان نیز در محل کار خود ایستادگی کردند.